Vandalizada la sede de Vox en Zamora
Han sido afectadas la fachada principal y el lateral del edificio
Vanessa Remesal
La sede de Vox en Zamora, situada entre la confluencia de la transitada calle del Riego con la calle de San Vicente, ha sido vandalizada durante la pasada madrugada.
La "casa" del grupo político ha sido objeto de un ataque con pintura roja que ha afectado a la entrada principal en la fachada y a la cristalera lateral del edifcio. Los servicios munipiales de limpieza ya han inspeccionado la zona y han retirado el material que ha sido arrojado.
