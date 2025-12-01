La urbanización del nuevo campamento militar de Zamora se pone en marcha

La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos del Oeste del Ejército de Tierra ha publicado a finales de la pasada semana el anuncio del proyecto de urbanización del futuro acuartelamiento de Monte la Reina, valorado en 27 millones de euros una vez que el Consejo de Ministros del pasado 18 de noviembre autorizara al Ministerio de Defensa este contrato.

La ejecución de las obras contempladas en el proyecto de urbanización responde a la necesidad de dotar al futuro acuartelamiento de las infraestructuras y servicios básicos imprescindibles para el desarrollo de la actividad de las unidades que se establecerán en él.

Mapa de edificaciones y viales del nuevo campamento militar de Monte la Reina. / Ministerio de Defensa

La ejecución de la urbanización permitirá disponer de las redes generales de servicio y de la vialidad interior precisa para asegurar el trabajo de las unidades.

El proyecto contempla la formación de la red viaria interior, con firmes, pavimentos y drenaje, así como la ejecución de las redes de saneamiento y pluviales para la evacuación controlada de aguas, la red de abastecimiento de agua potable, las canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, y diversas obras de fábrica complementarias, como muros, bordillos, cunetas y arquetas.

Las empresas tienen un plazo para presentar ofertas que finaliza el 12 de enero y la ejecución se calcula en diez meses.

Abastecimiento de agua

Por otra parte, Defensa tiene en marcha por un importe de 132.000 euros el proceso para contratar el proyecto de construcción de pozos para el traslado del aprovechamiento de la concesión de aguas subterráneas que ya tiene concedidas en campamento antiguo. Se trata del abastecimiento para la dotación prevista en Monte la Reina, una plana mayor de unidad tipo regimiento, dos unidades tipo batallón, la unidad de servicios y el centro de comunicaciones.

Se trata de hacer un nuevo pozo de sondeo, de aproximadamente 90 metros pero para captar un máximo de 94.000 metros cúbicos anuales, lo que estaba autorizado desde antaño para el abastecimiento de 3.500 personas, llenado de piscina y riego de dos hectáreas de jardines. La Confederación Hidrográfica no permite a los militares tomar agua del canal Toro Zamora ni incrementar la captación subterránea, debido al estado del acuífero de los Arenales.

Tinglados

Y también está en marcha el contrato de construcción de tinglados de vehículos de zapadores y artillería, valorado en poco más de dos millones de euros.