Turismo en bicicleta para frenar el éxodo rural y dinamizar el territorio zamorano

Convertir a Zamora como un destino cicloturista de referencia es la estrategia que persigue el proyecto Iberlobo on bike. Iniciativa que defendió Laudelino Cubino, ciclista profesional entre los años 1986 y 1996 durante su intervención en el VII Congreso Internacional Silver Economy. "Zamora es un paraíso para la práctica del ciclismo.

Todos los que vivimos cerca de Zamora y hemos venido por aquí regularmente a competiciones y a marchas cicloturistas lo sabemos. Por eso, es un sitio ideal para desarrollar este proyecto", comentó. Ideal en cuanto al paisaje, pero también por su vecindad con Portugal con la que comparte la idea con el objetivo de combatir la despoblación.

"Uno de los principales impactos del ciclismo en el entorno rural es la creación de empleo, la puesta en marcha de rutas cicloturísticas y la oferta de servicios asociados, como alojamientos especializados, guías, talleres de reparación o comercios. Esto genera nuevas oportunidades laborales que fortalecen la economía local", destacó Cubino.

Además, el ciclismo favorece la diversificación económica. Las zonas rurales, tradicionalmente vinculadas a la agricultura y a la ganadería, encuentran en el cicloturismo una alternativa que amplía su actividad más allá de los sectores tradicionales, proporcionando nuevas fuentes de ingresos.

Laudelino Cubino durante su intervención en el VII Congreso Silver Economy. / José Luis Fernández / LZA

"Este dinamismo económico contribuye también a la retención del talento joven, a mejorar la calidad de vida y a crear oportunidades reales de desarrollo profesional", argumentó el ciclista. Práctica que puede servir como revulsivo para que los jóvenes encuentren motivos para permanecer en sus localidades de origen, mitigando el éxodo rural. En cuanto a la economía local, Cubino apuntó también a la atracción de un mayor número de visitantes que compran y consumen en los establecimientos locales.

"Estos turistas suelen tener un perfil activo y con capacidad de gasto, lo que se traduce en beneficios económicos directos para la comunidad", añadió. Otro aspecto relevante en el impulso de esta actividad es la desestacionalización del turismo. A diferencia de otros modelos turísticos centrados en temporadas concretas, el cicloturismo permite recibir visitantes durante todo el año, lo que "genera ingresos constantes y reduce la dependencia económica de periodos específicos", remarcó.

Revalorización del patrimonio y aliado frente al cambio climático

Viajar en bicicleta visitando los lugares que se encuentra uno a su paso contribuye a la revalorización del patrimonio natural y cultural. Los itinerarios ciclistas ponen en valor paisajes, monumentos y entornos poco conocidos, fomentando su conservación y promoviendo un mayor conocimiento y disfrute del territorio.

VII Congreso Silver Economy de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

"La creación de infraestructuras ciclistas no solo beneficia a los turistas, sino también a los residentes", defendió Laudelino Cubino. Valores de esta práctica enfocada no solo a cicloturistas y aficionados a la bici, sino también a familias y amantes de la naturaleza en general, gracias al impulso de una oferta cultural y gastronómica a su alrededor.

Cicloturismo que tiene múltiples beneficios, tal y como apreció el exciclista profesional, entre los que destacó su contribución directa a la reducción de la huella de carbono, al no consumir combustibles fósiles ni emitir gases de efecto invernadero, siendo "un aliado fundamental en la lucha contra el cambio climático".

"El cicloturismo no es sólo una actividad deportiva o recreativa. Es una palanca de transformación, capaz de revitalizar las zonas rurales, atraer oportunidades económicas, proteger el medio ambiente y fortalecer la identidad de los territorios", concluyó el deportista.