Los zamoranos se han encontrado hoy una especie de 'gymkhana' en una de las calles más concurridas del Casco Histórico de la capital. Aunque, a decir verdad, todo es por una buena causa, ya que se trata de unas obras de reparación del pavimento de la vía peatonal que va desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de la Catedral y que entre medias recibe varios nombres en función de la ubicación en la que nos encontremos. Unas labores que han sobresaltado a los habitantes de Zamora durante la mañana de este lunes y que, además, ha imposibilitado el ya de por sí restringido tránsito de los vehículos autorizados por la zona.

Las obras de mejora de las calles Rúa de los Francos y Ramos Carrión, así como el lateral sur de la Plaza de Viriato, comenzaron la pasada semana. Esas primeras adecuaciones del pavimento se realizaron junto a la iglesia de Santa María Magdalena. A lo largo de los siguientes días, se han ido sustituyendo aquellas baldosas que se encontraban defectuosas, así como revisando que todo lo que se ubica debajo de las mismas estaba en perfecto estado. De esta manera, el Ayuntamiento de Zamora quiere dar un aire nuevo al Casco Histórico de la capital, donde han sido frecuentes en los últimos meses las caídas y torceduras de tobillo.

Siguen las obras de mejora en el centro de Zamora, cada vez más cerca de la Plaza Mayor / José Luis Fernández

Durante la mañana de este lunes, las obras se han llevado a cabo entre la plaza de Viriato y la Plaza Mayor o, lo que es lo mismo, en el tramo de esta vía municipal bajo el nombre de calle de Ramos Carrión. Los continuos trabajos de los operarios, así como la señalización de los arreglos mediante conos ha imposibilitado el paso de vehículos por este lugar y ha convertido la zona en un complejo de 'chicanes' para los viandantes. No es un detalle menor este último, pues se trata, junto a las calles Santa Clara y San Torcuato, de una de las vías con más tránsito de personas en todo el casco urbano de Zamora.

Obras de humanización

Además de estos trabajos de mejora de una de las zonas más emblemáticas del Casco Histórico, la capital sigue viviendo bajo la sombra de las obras de humanización. Unas labores que tuvieron en la avenida Cardenal Cisneros uno de sus contratiempos más sonados, con la aparición de un socavón junto al Parque de León Felipe. Tal y como ha explicado esta misma mañana Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno, su arreglo ya está en marcha como "una intervención estructural" que está llevando a cabo Dragados y Construcciones con un presupuesto inicial de 200.000 euros para dar por zanjado este problema.