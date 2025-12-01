Segunda fase de reforma en el Colegio Universitario de Zamora: cambios en el espacio exterior

El Colegio Universitario de Zamora encarará el año 2026 con una segunda fase para rehabilitar el edificio de manera integral. En concreto, la Diputación Provincial tiene previsto remodelar el espacio exterior abriendo una zona ajardinada, de forma que no pueda acceder ningún vehículo. Además, se va a remodelar el vestíbulo principal y la sala de conferencias para convertirla en un espacio polivalente, sustituyendo las puertas que están "obsoletas" por otras más nuevas.

La reforma incluye también la modernización de los baños de la tercera planta y la remodelación de los suelos de las plantas superiores. En total, los trabajos previstos supondrán un coste de aproximadamente medio millón de euros.

"Vamos a convertirlo en un edificio de referencia, un edificio moderno del siglo XXI y un edificio que preste los mejores servicios a la ciudadanía", destacó el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, durante la recepción de las obras de la primera fase.

Así será el espacio exterior del Colegio Universitario de Zamora. / Cedida

Próximos trabajos que complementan a los ya realizados y que han consistido en una racionalización del espacio para que sea de mayor utilidad principalmente para las personas que hacen uso del edificio: alumnos y profesores del Consorcio de Idiomas, la Escuela de Relaciones Laborales y la UNED.

Las obras han incluido la reforma de todos los aseos (excepto los de la tercera planta), mejora de la accesibilidad, conversión de la antigua cafetería en nuevas aulas, sustitución del gotelé por pintura, insonorización de las aulas de la primera planta y el paraninfo y cambio de la iluminación y la envolvente térmica del edificio sustituyendo prácticamente todas las ventanas. "Renovación del edificio para que sea más sostenible y suponga un menor gasto en calefacción", apreció el dirigente.

Respecto al paraninfo, tras su reforma únicamente queda la instalación de las nuevas butacas, que supondrán un cambio en la redistribución del aforo con asientos reservados para personas con movilidad reducida para garantizar el cumplimiento de las medidas de accesibilidad y evacuación. Espacio que la Diputación quiere usar como alternativa al Teatro Ramos Carrión para la celebración de actos que no requieran tanta capacidad y que está previsto que pueda abrir sus puertas a finales de enero del año 2026.

Apoyo de la Junta de Castilla y León

Obras de una primera fase de remodelación del centro que han supuesto una inversión de casi 480.000 euros aportados íntegramente por la Consejería de la Presidencia a través del Fondo de Cooperación Económica Local General. "Gracias a esta inversión, se ha podido acometer la remodelación de las instalaciones, su acondicionamiento general y la mejora de su eficiencia energética", pronunció el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González, en la visita a las nuevas instalaciones. 480.000 euros a los que se suma el coste de la rehabilitación de la cubierta con lo que la inversión de la Diputación de Zamora asciende a 760.000 euros.

Durante su intervención el consejero subrayó la colaboración constante de la Junta con las diputaciones provinciales con el fin de "garantizar servicios de calidad y una atención cercana a los vecinos de los municipios rurales".

Visita de las autoridades al paraninfo del Colegio Universitario tras su rehabilitación. / Jose Luis Fernández

En este sentido, ensalzó el incremento de la administración regional de sus aportaciones a las diputaciones provinciales, superando los 30,5 millones de euros en este ejercicio, incluyendo el apoyo a su gasto corriente e inversiones propias, subvenciones para mejorar la asistencia técnica a municipios, apoyo a políticas sociales, y actualización de encuestas de infraestructuras y equipamiento.

Gracias a estas ayudas, las diputaciones han recibido más de 120 millones de euros en la presente legislatura, con un incremento del 6 % desde 2022. En el caso de la Diputación de Zamora, esta institución ha recibido en la legislatura un total de 15,7 millones de euros de la Consejería de la Presidencia, destinados a modernizar sus inversiones, fomentar la cohesión territorial, mejorar su oficina de asistencia a municipios y sus políticas sociales, todo ello en beneficio de los pueblos de la provincia.