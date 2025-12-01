Pintura
¿Por qué el pintor de Zamora Diego Benéitez se codea con Joan Miró?
Un cuadro del artista zamorano decorará el Parador Nacional de Turismo de Ibiza junto a grandes firmas del arte contemporáneo.
El cuadro titulado "Lo que realmente importa" pintada por el zamorano Diego Benéitez supone una de las piezas de arte adquiridas para la redecoración del Parador de Turismo de Ibiza.
La pieza, un óleo sobre tela, pertenece a la serie de acantilados pintado en el año 2024 ha sido comprado a la galería BAT, con la que el zamorano trabaja desde hace tiempo, por 5.650,00 euros más IVA según la resolución de adjudicación hecha pública.
Otros artistas
Junto a la obra del zamorano para este Parador han seleccionado fotografías de Juan Uslé, doce grabados de Juan Escudero, un digigraphie sobre papel baritado de Pablo Genovés, varios cuadros de María Treviño, que ha expuesto en la galería de arte Espacio 36 de Zamora, dos Joan Miró y cuatro piezas, de distintas técnicas, de Guinovart junto a esculturas de Samuel Salcedo, entre otros.
Las piezas "contribuirán al crecimiento y continuidad de la colección de Paradores con la presencia de artistas españoles o vinculados con España" remarcan.
Trayectoria
Diego Benéitez se inició en la plástica a través del arte urbano y en estos momentos atesora una trayectoria a nivel nacional e internacional, siendo una firma habitual de ferias internacionales de arte de Europa y Estados Unidos.
Su trabajo se inspira en el paisaje, pero también en el recuerdo y la memoria, un lenguaje en el que lleva varios años investigando lo que ha llevado a fusionar en sus creaciones la figuración y la abstracción.
Entre los premios que ha conseguido figuran el Climent Muncunill Roca del Museo de Manresa; finalista en el Premio BMW de pintura o el Premio de Pintura del Ministerio de Agricultura.
En los últimos años ha expuesto individualmente en galerías de Nueva York, Suiza, Suecia y España.
