Eilza crece con 62 patronos tras la incorporación de ocho nuevas entidades

La Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza) ha celebrado su reunión anual del Patronato en la que se hizo balance del año. Un 2025 histórico para la entidad en el que se han incorporado como patronos ocho nuevas entidades, alcanzando así los 62 patronos.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de Bodegas Fariña, en Toro, donde los asistentes disfrutaron además de una agradable comida en un ambiente de cordialidad. La jornada incluyó también una visita guiada a la exposición Las Edades del Hombre, "una experiencia enriquecedora gracias a la colaboración de la fundación las Edades del Hombre y la fundación Zamorarte", exponen desde Eilza.

Las nuevas entidades que se incorporan como patronos de la escuela son: Abiasa, Grupo TGT, Novonesis, Lácteos La Dehesa de la Guadaña, Domca, Proquimia, Naturser y Tafrisa, tal y como se destacó durante el encuentro.

Respecto a los resultados económicos y académicos de la escuela, desde Eilza han subrayado como datos relevantes las 53 acciones formativas impartidas, sumando 790 horas de formación especializada, y los más de 500 alumnos formados en 2025.

Entre las iniciativas más destacadas, se incluyen el curso gratuito para mujeres “Ganadería 4.0 innovación en la granja”, en colaboración con la Junta de Castilla y León, del que en este 2026 se lanzarán dos nuevas ediciones. En cuanto a la industria láctea, el curso insignia “Maestro Quesero”, se ha convertido en seña de identidad de Eilza, junto con diversos seminarios técnicos y formaciones específicas para el sector.

La Fundación Eilza celebra su Patronato con récord de crecimiento y optimismo para 2026 / Cedida

Asimismo, se presentó la planificación académica para 2026, que apuesta por los programas FOD, formación gratuita gracias al ECYL, incluyendo la impartición de certificados de profesionalidad en Quesería y Leches de Consumo. Estos programas, financiados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, permiten a personas desempleadas y hasta un 30% de trabajadores ocupados acceder a formación oficial y especializada, reforzando el compromiso de Eilza con la cualificación del sector.

También se compartieron los avances y el presupuesto previsto para la III edición de Fromago, consolidando este evento como referente internacional.

El encuentro reflejó un claro optimismo con una escuela en pleno crecimiento y desarrollo, como demuestran los resultados, y con el gran reto de seguir impulsando el proyecto en unas instalaciones propias para continuar ofreciendo formación de excelencia al sector lácteo.