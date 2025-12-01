El desembarco de 1.500 militares en Zamora se acerca y el PSOE alerta: "No están haciendo absolutamente nada" para que se queden a vivir

El secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional, Antidio Fagúndez, ha denunciado que mientras el Gobierno ya ha licitado la urbanización del futuro cuartel de Monte la Reina por 27 millones de euros –que traerá unos mil quinientos militares a la zona–, la Junta no ha hecho nada para ofrecer vivienda en la que puedan quedarse a vivir.

Por ello, ha reclamado un plan específico con incentivos y que se atienda al ofrecimiento que ha hecho Toro de disposición de suelo para ello.

"La llegada de los militares a Monte la Reina se acerca y, sin embargo, la Junta de Castilla y León no está haciendo absolutamente nada" para que se queden, ha denunciado.

Por su parte, la secretaria de Fomento y Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha lamentado que lo único que hace el Gobierno autonómico es fijar medidas que ya aparecen en el plan estatal de vivienda y que se financian mayoritariamente con fondos estatales. "Tres de cada cuatro euros que se están invirtiendo en la Comunidad Autónoma en materia de vivienda los pone el Estado", ha declarado, para agregar que esa es la realidad "diga lo que diga el señor Mañueco".

En el caso de las ayudas a la rehabilitación y las del alquiler, ambas proceden del plan estatal y el Estado aporta el 60% (seis de cada diez euros) de su financiación frente al 40% que pone la Junta de Castilla y León, ha asegurado.