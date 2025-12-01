Partidos
El desembarco de 1.500 militares en Zamora se acerca y el PSOE alerta: "No están haciendo absolutamente nada" para que se queden a vivir
Los socialistas aseguran que seis de cada diez euros de las ayudas de vivienda que gestiona la Junta de Castilla y León los aporta el Estado
El secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional, Antidio Fagúndez, ha denunciado que mientras el Gobierno ya ha licitado la urbanización del futuro cuartel de Monte la Reina por 27 millones de euros –que traerá unos mil quinientos militares a la zona–, la Junta no ha hecho nada para ofrecer vivienda en la que puedan quedarse a vivir.
Por ello, ha reclamado un plan específico con incentivos y que se atienda al ofrecimiento que ha hecho Toro de disposición de suelo para ello.
"La llegada de los militares a Monte la Reina se acerca y, sin embargo, la Junta de Castilla y León no está haciendo absolutamente nada" para que se queden, ha denunciado.
Por su parte, la secretaria de Fomento y Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha lamentado que lo único que hace el Gobierno autonómico es fijar medidas que ya aparecen en el plan estatal de vivienda y que se financian mayoritariamente con fondos estatales. "Tres de cada cuatro euros que se están invirtiendo en la Comunidad Autónoma en materia de vivienda los pone el Estado", ha declarado, para agregar que esa es la realidad "diga lo que diga el señor Mañueco".
En el caso de las ayudas a la rehabilitación y las del alquiler, ambas proceden del plan estatal y el Estado aporta el 60% (seis de cada diez euros) de su financiación frente al 40% que pone la Junta de Castilla y León, ha asegurado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde de un pueblo de Zamora se enfrenta a 15 años por beneficiar a su nuera
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora
- Quejas por los aparcamientos en doble fila en esta calle de Zamora: 'No se puede circular
- Alfombra roja' con cuatro proyectos millonarios para hacer fuerte la industria agroalimentaria de Zamora
- Ocho bomberos más en Zamora: 'No perdáis la ilusión de prestar ayuda al ciudadano