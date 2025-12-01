Denuncia sindical por la "precariedad" de las ambulancias de Zamora

El Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias SP-TES ha denunciado, en un comunicado, las deficiencias del servicio de ambulancias de la provincia, con bajos salarios, vehículos viejos, formación deficiente o la falta de reconocimiento de la categoría profesional.

El transporte sanitario es "muy necesario en nuestra provincia, dada la dispersión de la población y el envejecimiento que sufre Zamora. De hecho, para mucha de la población zamorana, es la principal puerta de acceso a la sanidad pública".

Es por ello que, desde SP-TES, quieren exponer las malas condiciones que sufren los profesionales del transporte sanitario, que muchas de ellas son a nivel regional, pero existen otras que son específicas de Zamora.

Manuel Oliver Ferreras, secretario de la sección sindical de SP-TES en Zamora, denuncia que los salarios de los técnicos en emergencias sanitarias, son los más bajos de España. Una lacra que sufren junto al resto de provincias de la comunidad y que ello hace que casi el 50% de la plantilla se tenga que conformar con el Salario Mínimo Interprofesional, lo que hace que muchos profesionales emigren a otras comunidades autónomas, dejando la provincia. “Es una oportunidad perdida para asentar población en una provincia como la nuestra. La Junta de Castilla y León, si invirtiera más en el transporte sanitario, podría evitar la emigración y fijar población en localidades pequeñas, pero lo único que le interesa es pagar por un servicio que tiene privatizado y despreocuparse de lo que hace la empresa que tiene la licitación”.

Vehículos antiguos y con muchos kilómetros

Denuncia que la mayoría de los vehículos que se utilizan en la provincia son reutilizados y no nuevos como exigía el concierto. “Ambulancias Rodrigo, empresa a la que otorgaron el concierto en Zamora, alegó que no era rentable y la Junta de Castilla y León, permitió que se reutilizaran vehículos, con lo que ahora, dos años después, estamos viendo como estos se estropean a menudo y están cargados de kilómetros, con el peligro que ello puede conllevar a trabajadores y pacientes de la provincia”.

Otro de los aspectos que denuncia Manuel Oliver es la formación que reciben. Esgrime que esta es deficiente y no se ajusta a la realidad de los técnicos en emergencias. “Una formación que es en su inmensa mayoría online, cuando está demostrado que en nuestro trabajo, se necesita una formación fundamentalmente práctica y presencial” afirma.

Desde SP-TES también denuncian que no son reconocidos profesionalmente. Lamentan "que nadie reconozca la categoría profesional del técnico en emergencias, a pesar de que desde este sindicato han intentado hablar con todo el arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León. “Tan solo nos han escuchado un par de grupos parlamentarios, y aunque nos han dado la razón, todavía no han hecho nada para que se nos reconozca la categoría profesional” afirma Manuel Oliver Ferreras.

A juicio de este sindicato, todas estas reivindicaciones se solucionarían con la internalización del transporte sanitario a manos de la Junta de Castilla y León. En otras comunidades autónomas, "como Baleares, La Rioja o Navarra, la administración pública lo ha hecho y está funcionando mejor que con el modelo de privatización de Castilla y León. Han mejorado los sueldos, los vehículos son nuevos, la formación es la necesaria y reconocen nuestra categoría profesional, y todo ello, con más ahorro a las arcas públicas que con el modelo que tenemos en Castilla y León.