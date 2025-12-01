Ya se conoce el grupo que completa el cartel del Z! Live 2026

El Z! Live Rock Fest 2026, que se celebrará del 11 al 13 de junio en Ifeza, anuncia la incorporación de Opeth como tercer cabeza de cartel, completando así una edición que vuelve a situar a Zamora en el mapa internacional del rock y el metal.

Opeth / Cedida

Con este anuncio, el festival suma un nuevo hito a una ciudad que, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial, se ha convertido en un referente cultural capaz de atraer algunos de los nombres más prestigiosos del género.

Un atractivo cultural y turístico para la ciudad

Procedentes de Suecia y con más de treinta años de carrera, Opeth son una de las bandas más influyentes del metal europeo. Su paso por Zamora atraerá a visitantes de toda España y de países vecinos, reforzando el impacto turístico y económico que el Z! Live genera cada año en la ciudad, según se asegura desde la organización, que suma la repercusión que tendrá tanto en la hostelería como en los hoteles de la ciudad, así como la dinamización del comercio local en esos días y el que los asistentes puedan disfrutar de actividades culturales de diferentes tipos en distintos puntos de Zamora.

Z!Live 2025 / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Opeth encabezará el jueves 11 de junio, compartiendo jornada con Emperor, que presentarán un show exclusivo en España reuniendo a su formación histórica. A ellos se suman Brothers of Metal, Serious Black, Delalma, Latzen, Noah Histeria y dos bandas más por anunciar.

Un inicio de festival que combina música de primer nivel, proyección internacional y grandes oportunidades para el turismo cultural.

Zamora, templo del metal

El Z! Live refuerza su modelo de festival sin solapamientos, con aforo limitado a 10.000 personas, barras ágiles y gastronomía local, un formato que ha posicionado a Zamora como una de las ciudades más cuidadas y cómodas para disfrutar de conciertos multitudinarios.

conciertos del Z Live en la ciudad. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Un proyecto posible gracias a la colaboración directa del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y un tejido social que cada año abraza la llegada del festival.

Entradas ya a la venta

Los interesados ya pueden conseguir sus entradas. El abono de tres días costará 130 euros más los gastos de gestión, mientras que las entradas para cada uno de los días por separado tendrán un precio de 90 euros.

También se ofrece la opción de “upgrade abono”, por 60 euros. A esta alternativa podrán acceder todas las entradas de día compradas antes del cierre del cartel y estará disponible durante durante las dos semanas siguientes a dicho cierre.