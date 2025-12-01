Conciertos especiales de Navidad en estos pueblos de Zamora

Tras anunciar hace unos días las fechas de sus próximos conciertos de Navidad, el Ensemble Semura Sonora revela ahora el cartel y todos los detalles de esta edición tan especial, invitando a todos a acompañarles y disfrutar con ellos de la música y del espíritu de estas fechas.

En esta ocasión, la joven agrupación dará la bienvenida a la Navidad con dos conciertos dedicados a su programa de villancicos "Hermoso Cupido" que tendrán lugar el sábado 13 de diciembre a las 17.30 horas en la iglesia de Santa María de los Caballeros de Fuentelapeña y el domingo 14 de diciembre a las 19.00 horas en la iglesia de Santa María Magdalena de Moraleja del Vino.

La entrada será libre hasta completar aforo.

Primera actuación del Coro Participativo

La gran novedad de estos conciertos será la primera actuación del recientemente creado Coro Participativo de la agrupación, fruto del compromiso y del trabajo desarrollado durante los últimos meses por todas las personas que han querido formar parte de esta iniciativa, participando activamente en la recuperación de este patrimonio musical zamorano.

Cartel de los conciertos de Navidad de Ensemble Semura Sonora / Cedida

Tras varios años dedicados a investigar, recuperar y dar vida al extraordinario patrimonio musical de la Catedral de Zamora, Lucien Julien-Laferrière y Clara Espinosa Encinas, fundadores del Ensemble Semura Sonora, conscientes de la importancia que supone redescubrir este legado, han decidido dar un paso más invitando a todas las personas interesadas en formar parte activa en él. Con este propósito, el pasado mes de septiembre abrieron por primera vez la convocatoria para integrar el Coro Participativo del Ensemble Semura Sonora, una iniciativa con la que buscan acercar esta música al público y permitir que quienes lo deseen contribuyan directamente a su recuperación.

Estos próximos conciertos serán, precisamente, el fruto de los últimos meses de trabajo, durante los cuales los integrantes del coro han recibido formación de destacados especialistas en música antigua y dirección coral, como el contratenor Gabriel Díaz, el barítono Simón Millán o el propio director del ensemble, Lucien Julien-Laferrière.

Selección de villancicos

Para la ocasión, la joven formación ha diseñado un programa centrándose en una selección de villancicos compuestos por maestros de capilla de la Catedral de Zamora y de otras catedrales españolas de los siglos XVII y XVIII.

Francisco Zubieta, Alonso de Torices, o los ya conocidos por los asiduos a los conciertos del Ensemble Semura Sonora, Juan García de Salazar, Alonso Tomé Cobaleda y Antonio de la Cruz Brocarte, serán algunos de los compositores que podrán escucharse en estas fechas.

Profesionales de la música

El grupo zamorano tendrá el placer de contar una vez más con la soprano Laura Martínez como solista. Liderados por Lucien Julien-Laferrière - director artístico y musical de la formación -, los zamoranos Clara Espinosa (chirimía), David Alejandre (sacabuche) y Alberto Jambrina (percusión), además de Marina Cabello (viola de gamba), Manuel Vilas (arpa), Gabriel Atienza (chirimía) y Meritxell Ferrer (bajón), completarán el grupo.