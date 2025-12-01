Concierto navideño de música cívico militar en Zamora, el jueves 11

La Navidad nos proporcionó un motivo que este año (jueves 11 de diciembre, 20.00 horas, en el Teatro Ramos Carrión) alcanza su Tercera Edición y va a más. El Concierto Cívico-Militar del Club de La Opinión, constituye todos los años un éxito de público. Este evento, combina música con la participación de fuerzas militares y civiles para promover valores cívicos y fortalecer el vínculo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

La colaboración de la Real Cofradía del Santo Entierro, que preside Ricardo Alonso y la ayuda del teniente José Luis González, director de Isfas y relaciones públicas de la Real Cofradía, constituye un pleno, al unirse dos vocaciones y el hecho de que la Real Cofradía del Santo Entierro es el desfile procesional más vinculado a las Fuerzas Armadas, al ser el entierro oficial de Cristo en Zamora.

A la presencia continuada del Teniente Coronel del Ejército de Tierra (perteneciente al Arma de Ingenieros) Alberto Gonzalez, magnífico barítono, se suma este año la del Policía Nacional Ángel Cortés, gran tenor, muy aplaudido dentro y fuera del cuerpo policial al que pertenece.

El programa

El relator, volverá a ser este año, el actor zamorano Jesús Ramos y repite, también en el interiorismo José Vidales. Presenta Carmen Fereras. El repertorio de este año está compuesto por las piezas: El Churri de San Lázaro, Romance de Leandro, Bolero de Algodre, El novio de la muerte y , Adeste Fideles, interpretados por Alberto González y Ángel Cortés indistintamente, con la Banda de Guerra Del Regimiento de Ingenieros de Salamanca.

En la segunda parte sonarán: El abanico, La bejarana, Noche de Paz, Te quiero morena y Campana sobre campana en las voces de ambos cantores y la música de la Banda de Música de Zamora. Si el pasado año la novedad la constituyó la actuación del Teniente Coronel de la Guardia Civil (en la reserva), José Luis Trapero , este año la Policía Nacional está magníficamente representada por el tenor Ángel Cortés. El evento constituye ya un clásico no sólo de nuestro Club de Prensa sino de las actividades musicales y culturales de Zamora previas a la Navidad. El concierto dará comienzo a las 20:00 horas en el Teatro Ramos Carrión e Zamora.

Las invitaciones se pueden recoger en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Ya está preparado también el pregón de Navidad que este año pronuncia el sacerdote Juan José Carbajo el jueves 18 y del que seguiremos informando. n