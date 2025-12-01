El comercio local de Zamora afronta la campaña navideña con buenas perspectivas

El comercio zamorano afronta la campaña navideña, que es la más importante del año y en la que se logra una mayor facturación, con buenas perspectivas. Así lo ha reconocido el presidente de la asociación de comerciantes Azeco, Ruperto Prieto, que ha afirmado que las "expectativas son buenas" y que se aprecia entre los comerciantes "ilusión" y trabajo.

"Están echando el resto", ha declarado sobre el esfuerzo del sector para "generar ambiente" navideño y que la gente "salga a la calle, compre, valore el comercio de Zamora y, creo que cada vez más, vea que no tenemos nada que envidiar a ninguna otra forma de comercio, ni a las plataformas online ni a las grandes superficies".

Prieto ha subrayado que el comercio local tiene "muy buen producto" y los clientes, a diferencia de las ventas por internet, pueden ver lo que compran, tocarlo y estar asesorados por su comerciante.

Atraer a las nuevas generaciones

También pueden devolver artículos y, "si hay que pedir algo se pide y no tarda en llegar más que el que te lo manda a casa y lo compras por internet", ha agregado para resaltar que "todo son facilidades" y por ello hay que inculcar a la gente que venga al comercio y atraer a las nuevas generaciones de clientes, "que no tengan miedo de entrar en el comercio y que se dejen asesorar, porque de verdad van a encontrar productos mejores, de gran calidad y con buena relación calidad-precio".

A su juicio, ese es "el secreto" para que sea una buena campaña navideña.

Por lo que respecta a las ventas con motivo de la campaña del "Black Friday" que algunos establecimientos comerciales hicieron y otros no, el presidente de Azeco ha indicado que el pasado fin de semana se registró una "gran afluencia de público", algo que también ha achacado a que fue el encendido de las luces navideñas y eso hizo que hubiera "muy buen ambiente" y los comercios se beneficiaran de esa mayor presencia de gente en la calle.

El objetivo ahora es mantener esa actividad comercial en las próximas semanas, ya que lo que se haga de caja este mes puede depender el fortalecimiento del comercio local, que el dinero se quede en Zamora y los puestos de trabajo se generen aquí.