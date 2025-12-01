Un clásico, sobre las tablas del Teatro Ramos Carrión de Zamora

El Teatro Ramos Carrión da la bienvenida al último mes del año apostándolo todo al Siglo de Oro. Este fin de semana, podrá verse en escena el clásico de Calderón de la Barca “La vida es sueño” y, durante toda la semana, se podrá visitar una exposición de trajes clásicos de la época.

La vida es sueño / Cedida

La producción teatral corre a cargo de la compañía Plateros, responsable de otros montajes como “Don Juan Tenorio”, “Bodas de amor y honor” o “La ilustre fregona”. Esta formación salmantina será la encarga de representar la historia del príncipe Segismundo, combinando la fidelidad al texto clásico con una interpretación contemporánea, a partir de las 19.00 horas de este domingo y con una entrada de 18 euros.

La vida es sueño / GAVILAN_SERRANO

Además, desde el martes se puede visitar la exposición de trajes clásicos expuestos por la propia compañía en el teatro, con horario de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. El liceo anima al público a contemplar estas muestras antes de disfrutar de la obra para empaparse de la atmósfera de la época.

Música, baile y humor en la Navidad del Ramos

Dentro de la próxima programación del Ramos Carrión, destacan “El Cascanueces, un cuento de Navidad” (sábado 27) y el gran concierto de Navidad y Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Moldavia (martes 30).

Ya en enero, Bras Rodrigo regresa al liceo con su Navidad celta (sábado 3) y la Academia de Artes Escénica Enjoy pondrá en escena "África, un canto a la paz" (domingo 4).

La música también estará muy presente en las propuestas navideñas ya que la Charlotte Blues Band honrará a las grandes voces de la música negra el 19 de diciembre y las escuelas de baile Every Dance, Salsón y Ballet School representarán sus espectáculos los días 14, 20 y 21, respectivamente.

Improvisación sobre el escenario

Cubriendo la necesaria dosis de humor, "Corta el cable rojo" vuelve con su espectacular talento para la improvisación el día 28.

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro (de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas) como en el web www.teatroramoscarrionzamora.com.

En esta misma página, se ofrece la posibilidad de acceder al canal del Teatro Ramos Carrión en WhatsApp y de suscribirse a su newsletter.