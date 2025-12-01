La Biblioteca Pública de Zamora acoge el viernes un tributo teatral a Martín Gaite

Presentaciones de libros o una representación teatral integran la agenda cultural planteada la primera semana de diciembre en la Biblioteca Pública de Zamora.

Manuel Doval construye un recorrido íntimo por las dimensiones invisibles del ser humano en su libro "Arquitectura del ser" que dará a conocer el 2 de diciembre a las 19.00 horas.

Una de las presentaciones. / Cedida

Además, Eladio Riesco Hernández, químico de formación, aborda en su libro, "El vino, una ensalada de polifenoles", las propiedades del vino desde una perspectiva técnica y enológica. El título se presenta el 3 de diciembre a las 19.00 horas.

Pensamiento

La nueva sesión de Filocafé ahonda en Nietzsche y ofrece el espectáculo "El crecimiento de la demencia en la comedia de la música" el jueves día 4 de diciembre a las 19.00 horas.

Cartel de la propuesta de homenaje a Carmen Martín Gaite. / Cedida

Teatro del Azar pondrá en escena el viernes día 5 a las 19.00 horas "El cuento de nunca acabar..." un homenaje a la escritora Carmen Martín Gaite, una figura icónica de gran relevancia en las letras españolas del XX.

Exposición

Todavía puede visitarse en la sala de exposiciones "Claudio Rodríguez: “De Don de la Ebriedad a Conjuros”", una muestra organizada por el Seminario Permanente Claudio Rodríguez que reúne un importante conjunto de documentos en torno a la figura del poeta.