Planes
La Biblioteca Pública de Zamora acoge el viernes un tributo teatral a Martín Gaite
Los autores Manuel Doval y Eladio Riesco presentan sus últimas publicaciones
Presentaciones de libros o una representación teatral integran la agenda cultural planteada la primera semana de diciembre en la Biblioteca Pública de Zamora.
Manuel Doval construye un recorrido íntimo por las dimensiones invisibles del ser humano en su libro "Arquitectura del ser" que dará a conocer el 2 de diciembre a las 19.00 horas.
Además, Eladio Riesco Hernández, químico de formación, aborda en su libro, "El vino, una ensalada de polifenoles", las propiedades del vino desde una perspectiva técnica y enológica. El título se presenta el 3 de diciembre a las 19.00 horas.
Pensamiento
La nueva sesión de Filocafé ahonda en Nietzsche y ofrece el espectáculo "El crecimiento de la demencia en la comedia de la música" el jueves día 4 de diciembre a las 19.00 horas.
Teatro del Azar pondrá en escena el viernes día 5 a las 19.00 horas "El cuento de nunca acabar..." un homenaje a la escritora Carmen Martín Gaite, una figura icónica de gran relevancia en las letras españolas del XX.
Exposición
Todavía puede visitarse en la sala de exposiciones "Claudio Rodríguez: “De Don de la Ebriedad a Conjuros”", una muestra organizada por el Seminario Permanente Claudio Rodríguez que reúne un importante conjunto de documentos en torno a la figura del poeta.
- El alcalde de un pueblo de Zamora se enfrenta a 15 años por beneficiar a su nuera
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Alfombra roja' con cuatro proyectos millonarios para hacer fuerte la industria agroalimentaria de Zamora
- Ocho bomberos más en Zamora: 'No perdáis la ilusión de prestar ayuda al ciudadano