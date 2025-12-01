Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa

Ocho robos o intentos de robos en domicilios en una tarde, algunos de ellos con las familias dentro. Es el impresionante historial desplegado por una banda profesional de ladrones en una sola tarde, la del domingo, en varias localidades de Zamora: Toro, Coreses, Morales del Vino, Arcenillas, Roales y en la urbanización siglo XXI de la capital.

Unos robos que han podido repetirse en otras localidades de la provincia, ya que este diario pudo conocer de fuentes vecinales que el día anterior habían entrado a robar en otras dos viviendas de Cañizo.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, certificó la existencia de los robos o intentos de robo protagonizados, según apuntan todos los indicios por una misma banda, porque en todos los casos el modus operandi era el mismo: acceder por alguna ventana al interior de la vivienda.

En el caso, como ocurrió algunas veces, de que los ladrones se encontraran con los moradores dentro, desistían de dar el golpe. En este sentido, el alto cargo indicó que se trata de bandas profesionales que buscan dinero y no enfrentarse a los habitantes de las viviendas, pero reconoció que no deja de ser una situación muy inquietante para las familias el hecho de ver cómo intentan entrar en tu casa.

La Guardia Civil tiene una línea de investigación para intentar dar con los autores de estas fechorías, hechas por profesionales que actúan con suma rapidez.