Mi amigo robot: la nueva generación de androides frente a la soledad no deseada

El papel de la robótica social y la inteligencia artificial en los servicios de cuidado y acompañamiento a personas es cada vez mayor. Nuevas tecnologías que empiezan a usarse como recurso en el acompañamiento a personas mayores, niños y adultos en situaciones de dependencia, así como en casos de soledad no deseada. Introducción en nuestra vida que requiere de formarse para conocer sus usos y ventajas, así como sus desafíos.

Para ello, desde el Hub de Innovación Tecnológico La Aldehuela de Zamora se han impulsado unos talleres formativos y demostrativos dedicados a explorar estos nuevos avances. Las sesiones se enmarcan en el Programa de visitas demo formativas "El futuro de los cuidados", financiado por la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, orientado a acercar la innovación tecnológica a profesionales, entidades del sector y ciudadanía.

Una mujer participa en una demostración práctica. | ALBA PRIETO

Profesionales del ámbito sociosanitario, responsables de centros, asociaciones de usuarios y personas interesadas en conocer el potencial real de los robots sociales para el acompañamiento, la estimulación y la prevención del aislamiento, así como usuarios de distintos perfiles, incluyendo personas mayores, familias y cuidadores participaron en los talleres dirigidos por Fuensanta García Martín, terapeuta ocupacional en Inrobics, con más de quince años de experiencia en rehabilitación neurológica.

La experta mostró casos prácticos y resultados observados en centros donde estas soluciones ya están implantadas, subrayando la importancia de distinguir entre los robots de acompañamiento y los robots considerados productos sanitarios, ya que su comercialización y su uso exigen el cumplimiento de normativas y estándares específicos.

Sesiones en las que tuvo un gran protagonismo la práctica pudiendo interactuar con robots para apreciar sus capacidades conversacionales, sus funciones de estimulación cognitiva y social y sus modos de acompañamiento.

La terapeuta ocupacional Fuensanta García durante la sesión. | ALBA PRIETO

No obstante, los talleres apuntaron la necesidad de hacer frente al hecho de que una gran parte de las personas mayores no cuentan con los recursos necesarios para beneficiarse de estas tecnologías. Por ello, se incidió en el desarrollo de soluciones accesibles para que lleguen a más hogares y que más personas puedan "envejecer en su hogar durante más tiempo, con seguridad, acompañamiento y dignidad".

Robots sociales con los que se debe aprender a convivir, especialmente los profesionales de los cuidados que requieren de formarse constantemente para contar con conocimientos actualizados en asuntos esenciales como la normativa, la protección de datos y los principios éticos que guían el uso la tecnología.

Jornadas, impulsadas por el Cluster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI) en las que se generó un valioso espacio de diálogo sobre la robótica social y la inteligencia artificial en el futuro de los cuidados favoreciendo el acercamiento de las mismas a profesionales y ciudadanos bajo un enfoque responsable y humano.