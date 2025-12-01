Alfombra roja en San Torcuato y cuatro iniciativas más navideñas y comerciales en Zamora

Trece comercios del tramo peatonal de San Torcuato en el que tampoco se permite la circulación de vehículos para carga y descarga han estrenado árboles navideños de luces y una gran alfombra roja como la que se pone a la gente VIP en los grandes eventos.

Esa idea de trato exclusivo y preferente al cliente es lo que se quiere remarcar con una acción comercial promovida por los propios negocios de San Torcuato en colaboración con la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora y la asociación de comerciantes Azeco.

Ese elemento distintivo, que ya se ha podido pisar durante el último fin de semana y que se ha presentado este lunes en rueda de prensa, alude a un “lugar que te abre las puertas a un comercio, a un comercio de calidad, a un comercio de toda la vida, y que es lo que se pretende”, ha explicado el concejal David Gago sobre la alfombra roja que se puede ver en el tramo de San Torcuato comprendido entre la calle del Riego y poco antes de las de Benavente y Doctor Carracido.

David Gago y Ruperto Prieto, en la presentación de la iniciativa. / Víctor Garrido

Todos los comerciantes del tramo en el que se ha colocado la alfombra roja han colaborado en una acción que pretende incentivar las ventas en la época del año en la que se produce el mayor movimiento económico. A las puertas de sus negocios han puesto también pequeños árboles de luces para aumentar el ambiente navideño que ya se respira con los arcos que decoran esa céntrica calle de la ciudad. Se trata de dar "un punto de ilusión" a San Torcuato, una zona comercial que "necesitaba un empuje", según ha reconocido el presidente de Azeco, Ruperto Prieto. La idea es que, si funciona bien, la iniciativa se replique y "exportarla" en un futuro a otras zonas de la ciudad.

Con esa acción y las que se han puesto en marcha en otros entornos comerciales de Zamora se busca que "la gente se anime a salir". Por el momento, según la valoración de Ruperto Prieto, el pasado fin de semana se registró "una gran afluencia de público", especialmente el viernes, con la inauguración de las luces. "Ha habido muy buen ambiente, y que yo creo que ese es el espíritu que queremos que se relance en la ciudad durante la Navidad para que la gente salga, disfrute de la Navidad y del comercio", ha declarado Prieto.

Otras zonas con decoración especial

Por su parte, David Gago ha detallado que igualmente se han puesto en marcha iniciativas de impulso al comercio en colaboración con los negocios, en otras cuatro áreas de la ciudad en las que se han colocado luces navideñas adicionales, de mayor vistosidad. Son el tramo de la avenida Víctor Gallego entre la confluencia con Tres Cruces hasta la calle Libertad; la calle Magistral Romero; la calle San Pablo; y la plaza de Arias Gonzalo. En esos tramos no ha habido posibilidad de poner alfombra roja porque por ellas pasan vehículos, pero sí se ha colocado una cadeneta de luces en zigzag en Víctor Gallego, Magistral Romero y San Pablo y un paraguas de luces en Arias Gonzalo.

Acciones que además de iluminar la ciudad de cara a la Navidad, dan luz al comercio local de proximidad.