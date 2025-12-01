Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós al socavón: ultimos coletazos en la humanización de Cardenal Cisneros de Zamora

El subdelegado del Gobierno en Zamora hace balance de las actuaciones e enumera lo que queda también por hacer en el tramo entre la rotonda de la Puerta de la Feria y la avenida de Galicia

El socavón en la travesía de Cardenal Cisneros.

El socavón en la travesía de Cardenal Cisneros. / Víctor Garrido

Alberto Ferreras

Las obras de humanización de la avenida de Cardenal Cisneros, la mayor actuación de las tres que ha acometido el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en las travesías de la ciudad de Zamora, están a punto de concluirse. Los trabajos están a falta de la reparación del socavón que apareció a la altura del parque de León Felipe, una intervención que hubo que presupuestar a mayores, ya que se descubrió cuando se llevaban a cabo los trabajos.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha indicado que ya se está actuando en él y ha detallado que se trata de "una intervención estructural" que requiere trabajar también en el saneamiento y rellenar el firme. La obra la está acometiendo Dragados y Construcciones, con un presupuesto de 200.000 euros.

Por lo que se refiere a la otra obra de humanización aún no concluida, la que afecta a la avenida de Galicia, la cuesta de la Morana y la calle Puebla de Sanabria hasta la rotonda de la Puerta de la Feria, Ángel Blanco ha detallado que ha habido un problema burocrático y por ello se ha retrasado la última actuación. Lo que falta es el fresado y echar el aglomerado en uno de los tramos, trabajos que está previsto acometerlos antes de final de año "si nos acompaña el tiempo", ha puntualizado Blanco.

Con ello estarían ya concluidas las obras de las travesías, "salvo algún fleco, sin incidencia presupuestaria".

