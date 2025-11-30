Zamora reivindica el papel activo de las personas mayores de 50 años

El talento sénior tiene que dejar de ser el gran desterrado y olvidado para comenzar a valorarse su enorme potencial que puede suponer una destacada ventaja competitiva. El VII Congreso Internacional Silver Economy de Zamora ha finalizado reivindicando el papel activo de las personas mayores de 50 años como consumidores, trabajadores y emprendedores. Por ello, expertos en distintos ámbitos y ponentes han reclamado la eliminación de prejuicios y del edadismo (la discriminación por edad) para aprovechar su experiencia y talento.

Asimismo, han incidido en la necesidad de introducir apoyos y coberturas específicas al mayor en asuntos relacionados con la tecnología y la ciberseguridad, haciendo hincapié en la lucha contra la soledad no deseada. En este sentido, han reclamado dar mayor voz a las personas mayores y trabajar para combatir estereotipos y narrativas que no representan la realidad de este colectivo.

Esta es una de las conclusiones finales del simposio que se clausuraba este pasado sábado tras tres intensas jornadas en las que la provincia se ha afianzado como territorio pionero y laboratorio de referencia en innovación para el envejecimiento activo, la longevidad y los cuidados del futuro. Charlas, mesas y ponencias a cargo de expertos nacionales e internacionales, instituciones, empresas, universidades en las que se han podido conocer los últimos avances tecnológicos, científicos y sociales que marcarán las próximas décadas.

Última jornada del VII Congreso Internacional Silver Economy de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Séptima edición, organizada por la Diputación Provincial, que invita a seguir trabajando en los aprendizajes expuestos en torno a la silver economy tomando a Zamora como referente europeo en longevidad e innovación. Territorio que debe seguir liderando la apuesta por la transformación tecnológica al servicio de la autonomía. Robótica, domótica e inteligencia artificial que están revolucionando la vida en el hogar, aportando soluciones eficaces para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la autonomía, pero sin olvidar el factor humano para garantizar la eficacia de todas estas innovaciones.

La despoblación del medio rural ha sido otro de los grades ejes tratados dando como una solución a la problemática la silver economy. Herramienta que sirve para generar empleo y dinamizar el tejido productivo, abriendo nuevas oportunidades para provincias como Zamora porque el envejecimiento, acompañado de ciencia, tecnología, emprendimiento y políticas públicas coordinadas, puede convertirse en un motor de bienestar social y desarrollo económico.

Congreso que ha puesto también el foco en la salud como eje central de la longevidad demostrando que los programas deportivos y las actividades de prevención mejoran la salud física, cognitiva, emocional y social, reforzando la importancia del envejecimiento activo. Asimismo, desde el simposio se ha hecho un llamamiento a reforzar la colaboración entre administración, empresas, universidades y ciudadanía para avanzar en investigación que redunde en la mejora de la calidad de vida de los mayores.