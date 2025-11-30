Zamora: La Junta anuncia 4.384 plazas para opositores en la oferta de empleo público

La Consejería de la Presidencia ha convocado la Mesa General de Empleados Públicos, en la que se negociará la Oferta Pública de Empleo con los representantes de los trabajadores, para posteriormente comunicarse al Consejo de la Función Pública y aprobarse en Consejo de Gobierno por la Junta de Castilla y León.

La propuesta de Oferta de Empleo Público de 2025 incluye 4.384 plazas. De ellas, 2.912 son plazas de nuevo ingreso y turno libre, mientras que 2.472 se reservan para el turno de promoción interna.

Entre las plazas de nuevo ingreso que se convocarán, 1.144 corresponden a la Administración General, de las cuales 700 son de personal funcionario, y 444 son de personal laboral. Además, se contempla la convocatoria de 1.138 plazas de docentes, de las que 320 corresponden al cuerpo de Maestros, y 818 al resto de cuerpos. Por último, se ofertan 630 nuevas plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias (Sacyl), entre las cuales hay 250 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, y 200 plazas de enfermeras.

En el turno de promoción interna, se reservan 343 plazas en la Administración General, de las cuales 210 son de personal funcionario, y 133 de personal laboral. Por otro lado, se ofertarán 1.000 plazas de promoción interna para docentes, todas ellas correspondientes al cuerpo de Catedráticos de Secundaria, y 129 plazas de promoción interna de Sacyl, todas ellas para la categoría de enfermero en diferentes especialidades.

Sumando ambos turnos, por tanto, la Oferta de Empleo Público incluye 1.487 plazas de la Administración General (910 para funcionarios y 577 para personal laboral), 2.138 plazas de docentes no universitarios, y 759 plazas de Sacyl (entre las que hay 250 de medicina familiar y comunitaria, y 329 de enfermeros), resultando el total de 4.384 plazas.

En los procesos selectivos se reservará el 10% del total de las plazas autorizadas para el acceso de personas con discapacidad. Además, las plazas de las ofertas de empleo públicos para los años 2023 y 2024 que no se hubieran convocado podrán acumularse en la convocatoria de las plazas incluidas en la presente oferta para el acceso al mismo cuerpo, escala, y, en su caso, especialidad o categoría profesional.

La llegada de nuevos empleados públicos a la Administración autonómica es una prioridad de la Consejería de la Presidencia, que tiene las competencias en materia de Función Pública, y, por tanto, de las convocatorias de empleo público, de la cobertura de las plazas y de la estructura del esquema de puestos de trabajo.

El consejero Luis Miguel González Gago valora esta oferta de empleo público como “una nueva oportunidad para seguir impulsando el rejuvenecimiento de la plantilla de la Administración autonómica, y también para garantizar la correcta prestación de todos los servicios a lo largo del extenso territorio de Castilla y León”.

Las 4.384 plazas propuestas para la Oferta de Empleo Público de 2025 suponen la mayor cifra de nuevas plazas anunciadas en la presente legislatura, con un incremento de casi el 57% respecto a la Oferta de Empleo Público de 2024.