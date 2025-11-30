Zamora, una ciudad contra la pena de muerte

Si paseas por el Puente de Piedra de Zamora este domingo, tal vez hayas visto ya un cartel donde puede leerse esto: "Por un mundo sin pena de muerte". El lienzo en color amarillo colocado en uno de los lugares de más visibilidad de la ciudad forma parte de una campaña de Amnistía Internacional para sensibilizar contra las ejecuciones en distintos países del mundo.

El gesto busca recordar que, pese a los avances globales, la pena de muerte sigue vigente en varias naciones. Con esta acción simbólica, Amnistía Internacional invita a la ciudadanía zamorana a reflexionar y sumarse a la defensa de la vida y la justicia sin violencia institucional.

Cartel completo en el Puente de Piedra de Zamora. / A. V.

Hoy, 30 de noviembre, tiene lugar en varias ciudades de España -Zamora entre ellas- una jornada a favor del respeto de la vida y la dignidad humana "para sensibilizar a los ciudadanos sobre la urgencia de eliminar la práctica inhumana de la pena capital del panorama jurídico y penal de los todos los estados", apuntan desde Amnistía Internacional.

Según informes de esta organización, las cifras muestran que la pena de muerte "está firmemente en decadencia y que se están tomando medidas efectivas en todo el mundo para poner fin al uso de este castigo cruel e inhumano". En la actualidad la mayoría de los países del mundo (144 en total) han renunciado a la pena de muerte.

La Jornada Internacional de “Ciudades por la vida- Ciudades contra la pena de muerte" hace alusión a que el 30 de noviembre de 1786 el Gran Ducado de Toscana fue el primer Estado en abolir la pena capital. En 2002 San Egidio lanzó la primera Jornada de “Cities for Life”, con la participación de 80 ciudades, cifra que en la actualidad supera las más de 2.000 ciudades de los cinco continentes de las que 78 son capitales de Estado.