Zamora celebra la apertura de un nuevo negocio especializado en perfumería y complementos

En lo que respecta al entramado comercial de Zamora, lo habitual es hablar de negocios que cierran, ya sea por jubilación, cese u otros motivos, pero hoy no es ese día. Los zamoranos celebran la apertura de un nuevo establecimiento especializado en perfumería y complementos en una de las zonas comerciales más vivas de la ciudad.

Hasta hoy, se trataba de un comercio online con más de 10 años de trayectoria, pero Bohemian Rose acaba de abrir sus puertas en la calle Regimiento de Toledo para ofrecer su experiencia en perfumería árabe y el estilo bohemio de sus artículos elaborados en toda clase de tejidos y con mucho color.

La cuenta del negocio en la red social Facebook ha compartido una publicación con toda la información sobre sus servicios y ha conseguido un buen puñado de me gusta y comentarios en unas pocas horas, la mayoría deseándoles lo mejor en su nueva andadura y alegrándose de la suma de un nuevo establecimiento a la red comercial de la ciudad: "Eso está muy bien para Zamora, abrir establecimientos y no cerrar, como por desgracia es lo más común", escribía una usuaria.

La opinión de los usuarios del negocio en el apartado de reseñas de Google avala su trayectoria. "Llevo comprando los perfumes árabes desde hace más de un año y estoy encantada", comentaba una usuaria hace unos meses. "Si buscáis perfumes árabes originales y con buenísima relación calidad-precio, ésta es vuestra tienda", añade otra clienta de Bohemian Rose.