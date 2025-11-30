Casi tres mil zamoranos con movilidad reducida montaron en el tren con asistencia

Adif Acerca cerrará 2025 con un nuevo récord de asistencias a viajeros con discapacidad o movilidad reducida en su paso por las estaciones de ferrocarril, y la bajada y subida de los trenes, dado que prevé superar la cota de las 800.000, frente al máximo de 793.285 asistencias contabilizado en 2024. En Zamora son cerca de tres mil viajeros con un incremento del 11%.

Adif encadenará así un tercer récord anual consecutivo con Acerca, el servicio que favorece la accesibilidad al transporte ferroviario a los viajeros de todas las empresas que lo solicitan.

Entre enero y octubre de este año, los más de 600 asistentes de movilidad de Acerca realizaron 713.054 asistencias en las 146 estaciones ferroviarias con circulaciones de alta velocidad, larga y media distancia, un 6% más que en el mismo periodo de 2024, según el balance de Adif Acerca con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En este periodo, las estaciones con más demanda de Acerca fueron Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, donde se prestaron 109.090 asistencias, un 6% que un año antes, seguida de Madrid Chamartín Clara Campoamor, con 85.698 asistencias (+15,3%) y Barcelona Sants, con 69.981 (+4,7%).

Castilla y León

Entre las estaciones de Castilla y León, en Valladolid Campo Grande se prestaron 17.100 asistencias hasta octubre, un 11,1% más que un año antes, en León 8.953 (+11,7%) y en Salamanca 6.190 (+20,6%). En Burgos se realizaron 3.822 asistencias (+7%), en Zamora 2.910 (+11,2%), en Miranda de Ebro 2.769 (1,8%) y en las dos estaciones de Medina del Campo un total de 858 (+5,1%).

Por tipo de asistencia, más de la mitad del total de la red (389.353, un 54%) se prestó a personas mayores con dificultades de movilidad; otras 138.881 (el 19,5%) a viajeros con discapacidad visual; 95.502 (un 13,4%) a pasajeros con movilidad reducida y 63.616 (el 9%), a viajeros en silla de ruedas. También se facilitaron asistencias a embarazadas, personas que viajan con carrito de bebé, y viajeros con discapacidad auditiva o cognitiva.

270 nuevas plataformas para viajeros en silla de ruedas

Adif mejora y refuerza continuamente Adif Acerca en respuesta al crecimiento del tráfico ferroviario y de viajeros: en 2025, tras una inversión de 5,8 millones de euros, ha estrenado 270 plataformas elevadoras para facilitar el acceso al tren a viajeros en sillas de ruedas.

Se trata de plataformas electromecánicas y de mayores prestaciones (más fiabilidad, autonomía y maniobrabilidad) que, repartidas por todas las estaciones, renuevan y amplían el parque de equipos mecánicos y auxiliares de Acerca, que también comprende rampas plegables, sillas de ruedas y sistema de video interpretación en lengua de signos.

Asimismo, en noviembre estrenó oficina Acerca en Puerta de Atocha que, como novedad, dispone de bucle de inducción magnética, sistema para facilitar la audición a las personas con este tipo de discapacidad.

Más de 600 asistentes en 146 estaciones

Acerca es el servicio que Adif ofrece gratuitamente a viajeros con discapacidad (motriz, visual, auditiva y cognitiva) y movilidad reducida (personas mayores, mujeres embarazadas, personas que porten carritos de bebé, etc.) de todas las empresas ferroviarias para facilitar su paso por estaciones y la subida y bajada del tren.

Estos viajeros pueden solicitar Acerca mediante los canales de venta de las empresas ferroviarias y presencialmente en 70 estaciones de Adif. En estas estaciones hasta treinta minutos antes de la salida del tren y en las 76 estaciones restantes, al menos doce horas antes.