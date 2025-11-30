Quejas por los aparcamientos en doble fila en esta calle de Zamora: "No se puede circular"

La queja de un zamorano publicada en un grupo de Facebook ha levantado algunas ampollas entre otros usuarios de esta red social. Este hombre publicaba hace unas horas un texto esperando que "en algún momento las autoridades pertinentes intervengan a todos los coches que aparcan en la parada de bus escolar de Calle Almaraz". Y la queja continúa.

Según este zamorano, muchos vehículos "aparcan en doble fila en una calle de un solo sentido, se apropian de la calle cruzando sin cuidado y fuera de los pasos de cebra". Ante esta situación, ruega a las autoridades que controlen el tráfico de la calle "más allá de aparcar el coche de policía en una esquina y mirar desde la ventanilla [...] Creo que las autoridades están para algo más que estar sentados en un coche", añade.

Ante la respuesta vehemente de otros usuarios de esta red social, este zamorano ha explicado que "el montón de coches que se acumulan mal aparcados evitan poder circular con normalidad". Además, añade que "se ha solicitado policía en muchas ocasiones y han ido en vano. Ni salen del coche y cuando salen poca labor hacen… Es una pena", lamenta.

Para terminar, ha asegurado que su único interés con la publicación es "que los chavales tengan su seguridad vial, que no la tienen, que los autobuses puedan acceder y salir sin generar colas, que siempre acaban torcidos en la carretera de mala manera obstaculizando, que los aparcamientos sean los marcados y no los inventados por muchos conductores que obstaculizan esperando en zonas mal aparcados… Y todo esto puede evitarlo la policía, que claramente está avisada y solo hacen acto de presencia", aclara.