El oeste aboga por el rescate del canon energético para financiar a Zamora

La Asociación León Propone ha elaborado una propuesta para mejorar la financiación de las provincias que evite la actual desproporción de la participación en los ingresos del Estado, que depara 90,4 millones en Zamora frente a los más de mil en Madrid, 842 en Barcelona o 542 en Valencia.

Para ello aboga por "modificar en el sistema de financiación, el parámetro de la población, limitándola a la residente en los municipios de menos de veinte mil habitantes y considerar otros parámetros como la extensión territorial y su orografía, la dispersión de la población, el número de núcleos de población y los servicios que se prestan (las redes de carreteras, parques de bomberos, entidades locales a las que atienden, entre otros)".

Además, "se debe establecer un ingreso específico relacionado con la generación de energía renovable de cada provincia" (el canon energético que fue suprimido en 1985), "como medida de retorno al territorio de los beneficios de las energías renovables. Esos beneficios solo se perciben ahora por el municipio donde radican las plantas" y, sobre todo, por las autonomías donde se consume la energía, y tienen su domicilio fiscal las empresas explotadoras y comercializadoras.

Competencias en despoblación

León Propone apuesta por atribuir a las diputaciones "competencias expresas en materia de lucha contra el reto demográfico, con apoyo técnico y financiero cualificado del Estado para el desarrollo de actuaciones directas de promoción socioeconómica, como el ejercicio de actividades económicas y compra pública de innovación. Ese incremento de financiación de las diputaciones con menos recursos, se ha de orientar hacia políticas activas frente al despoblamiento".

Estas propuestas han sido presentadas por la asociación León Propone en la nueva Estrategia frente al Reto Demográfico 2030, así como en diferentes congresos. La propuesta de lograr un retorno efectivo al territorio de los beneficios de las energías renovables, incluyendo también la reserva de espacio en las redes para las empresas electrointensivas y los nuevos regadíos, fue presentada a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (donde sigue abierta a nuevas adhesiones), a las Cortes de Castilla y León y al Senado. Pese a haber sido respalda por todos los partidos políticos en el poder legislativo, "no hay avance alguno en su implantación real".

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, defendió la propuesta en la Federación Española de Municipios y Provincias.