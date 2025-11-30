La lluvia vuelve a hacer mella en el Puente de Piedra de Zamora: "Saltando charcos"

No es una situación nueva pero cada vez que llueve, por poco que sea, regresan las críticas por las balsas de agua que se acumulan en el Puente de Piedra de Zamora.

"Esto no es normal, la obra lleva cuatro días y tengo que ir saltando charcos", apunta un caminante en un recorrido matutino por el viaducto que atraviesa las dos márgenes del río Duero. Pero no solo eso. Otros usuarios ponen el acento en que algunas piedras "ya están levantadas" y lamentan que un monumento de este calibre se encuentre en este estado a solo unos meses de su rehabilitación y teniendo en cuenta que ahora es peatonal, es decir, no es achacable a la circulación de vehículos.

Piedra levantada en el firme del viaducto. / Cedida

A ello se suma la frustración de quienes cada día cruzan el puente para ir a trabajar o a estudiar, que aseguran que los encharcamientos se repiten “en los mismos puntos” cada vez que llueve. Las imágenes, una vez más, reabren el debate sobre la ejecución de la obra y la necesidad de corregir cuanto antes los defectos que empañan uno de los emblemas arquitectónicos de la ciudad.

Los polémicos seis centímetros

Los polémicos seis centímetros de menos que tiene el pretil del Puente de Piedra todavía colean a pesar de que la decisión ya está tomada: todo se quedará como está en base a las alegaciones del director de obra por "garantizar el uso normal y seguridad de los usuarios". Hay que recordar que la Comisión de Patrimonio rechazo la opción del Ayuntamiento de Zamora sobre el recrecimiento del pretil con un taco de piedra de seis centímetros. Intervención desestimada "sin más explicación" que la de que "urbanísticamente no procedía".