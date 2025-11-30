Los fármacos para dejar de fumar tienen un bajo impacto en Zamora

La intervención con fármacos para dejar de fumar tiene en Zamora "un bajo alcance y un escaso cumplimiento del tratamiento recomendado" por lo que "es fundamental enfatizar en el seguimiento del paciente y adherencia farmacológica". Es lo que dicen las conclusiones de un trabajo de investigación encabezado por Raúl Majo García sobre la "Prescripción de fármacos para la deshabituación tabáquica en Zamora", que tendrá su continuidad con otro sobre "Adherencia terapéutica en los fármacos para la deshabituación tabáquica", seleccionado en la última convocatoria de proyectos que recibirán financiación por parte de la Consejería de Sanidad. En el anterior trabajo, el médico de Atención Primaria de Zamora analizó la prescripción de fármacos para ayudar a dejar de fumar, con el fin de "detectar si existen diferencias por edad o sexo".

Para ello analizó a las personas con intentos de deshabituación tabáquica empleando fármacos financiados por la sanidad pública entre 2020 y 2023.

Se analizó el consumo farmacéutico con receta financiada de vareniclina (el principio activo que utiliza por ejemplo Champix), bupropión (genérico de marcas como Wellbutrin o Zyban), y citisina (Todacitan, por ejemplo).

Los resultados fueron que intentaron dejar de fumar con fármacos 2.581 personas, realizando un intento 2.206 y varios intentos 375 personas. La edad media fue de 50,7 años. "No se encontraron diferencias significativas para la edad ni el sexo".

Se detectó una preferencia de prescripción de vareniclina respecto a bupropión y un bajo cumplimiento farmacológico, "recogiendo un solo envase de medicación cerca del 50% de los casos". Se realizaron 1.680 intentos de deshabituación con citisina en 2023, que equivalen al 55,4% del total de los principios activos empleados en los cuatro años analizados. La tasa estimada de incidencia acumulada de intentos de deshabituación con fármacos en fumadores entre los 18 y 65 años fue del 11,9%.

La conclusión de los investigadores es que se necesita hacer un buen seguimiento del paciente para mejorar la adhesión a estos tratamientos.