Cuenta atrás para Fromago 2026

Un reloj con los días, horas, minutos y segundos recuerda en la Plaza de Viriato de Zamora el tiempo que resta para la tercera edición de la Feria Internacional del Queso Fromago. Cita que la Diputación Provincial y Eilza organizan del 17 al 20 de septiembre del año próximo. Instalación con forma de triángulo, en alusión a las cuñas de queso.