Recordatorio
Cuenta atrás para Fromago 2026
Un reloj con los días, horas, minutos y segundos recuerda en la Plaza de Viriato de Zamora el tiempo que resta para la tercera edición de la Feria Internacional del Queso Fromago. Cita que la Diputación Provincial y Eilza organizan del 17 al 20 de septiembre del año próximo. Instalación con forma de triángulo, en alusión a las cuñas de queso.
- El alcalde de un pueblo de Zamora se enfrenta a 15 años por beneficiar a su nuera
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- Este es el mejor alimento de Zamora que está tan de moda
- Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora
- Alfombra roja' con cuatro proyectos millonarios para hacer fuerte la industria agroalimentaria de Zamora
- Ocho bomberos más en Zamora: 'No perdáis la ilusión de prestar ayuda al ciudadano