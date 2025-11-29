Zamora se consolida como referente en la Silver Economy, impulsando la calidad de vida de sus vecinos

Las nuevas tecnologías no son sinónimo de una mecanización de los cuidados a la tercera edad. Muy al contrario, se está demostrando que se pueden convertir en herramientas eficaces —y muy imaginativas— para que estos servicios sean todavía más humanos.

Múltiples ejemplos se presentaron en la segunda sesión del Congreso Silver Economy, que estos días se desarrolla en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. En concreto, en la mesa de trabajo titulada "Emprendimiento, servicios y economía social", moderada por el profesor José Antonio del Barrio.

Contra la sujeción de los pacientes

El primer paso es cambiar la mentalidad y de esa apuesta habló la presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, Ana Urrutia, desde donde se trabaja para promover el desarrollo de la calidad de vida de las personas cuidadas. Uno de sus objetivos es erradicar el uso de la sujeción sistemática en gran parte de los pacientes. "Nos hemos deshumanizado de tal manera que esta medida se ve como algo normal, cuando es totalmente indigno", subrayó.

Zamora. Congreso Silver Economy. Mesa de trabajo sobre emprendimiento, servicios y economía. / Alba Prieto / LZA

De ahí surge el método Libera Care, donde la figura del profesional se centra en el acompañamiento y asesoramiento. "Es un modelo centrado en la persona. Está comprobado que la retirada de sujeciones cambia la realidad de un centro, sin restar seguridad al usuario", subrayó.

Una seguridad mucho más equilibrada, "con un trato mucho más cálido hacia la persona", añadió. El reto de la fundación se centra ahora en la atención domiciliaria, "donde la tecnología es más necesaria que nunca", reconoció.

En el hogar, hospitales y residencias

Una tecnología con la que ya están consiguiendo avances muy interesantes en la empresa Televes. Su director de Programas Estratégicos, Sebastián Pantoja, presentó su proyecto Carelife, que se pondrá en marcha este mismo lunes, 1 de diciembre, enfocado al ámbito sociosanitario, transformando el modelo de atención y cuidados gracias al uso de la tecnología tanto en el hogar, como en los hospitales y residencias, digitalizando procesos para aumentar la sostenibilidad y competencias.

Zamora. Congreso Silver Economy. Mesa de trabajo sobre emprendimiento, servicios y economía. / Alba Prieto / LZA

"Apostamos por un modelo de cuidados holísticos para que el paciente pueda decidir , trabajando, además, en coordinación con los profesionales", añadió, asegurando que las tecnología "debe ayudar a la autonomía y a la sostenibilidad del sistema", con el deseo de que los usuarios "ya no tengan que irse del entorno rural por falta de servicios".

Un doble reto el que hay por delante, "tecnológico y humano", reconoció.

La robótica y la IA

Tomó a continuación la palabra Jesús Ángel Bravo, para hablar de "Avances de la IA y la robótica en el ámbito de aplicaciones de ayuda a las personas mayores", detallando los avances que se están desarrollando en materia de robots de asistencia "que pueden llegar a comprender el entorno y resolver tareas no deterministas". Eso se logra a través de la tecnología VLA (Visión, Lenguaje y Acción) por la que la máquina interpreta la imagen y desarrolla una tarea en función de la información que recibe.

Jon Rivas, del Centro de Investigación Aplicada de FP Euskadi descubrió a los asistentes todas las posibilidades que ya son una realidad en una vivienda adaptada para personas con necesidades de ayuda, a través de la domótica, la robótica, la holografía y la realidad virtual y aumentada, logrando que los usuarios "puedan seguir el máximo tiempo posible en sus hogares".

Clausura institucional

Aunque todavía resta la semana del sábado para nuevas conferencias e intervenciones, el congreso se clausuró oficialmente ayer por la tarde. Tomó la palabra Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora para agradecer el "esfuerzo y dedicación" de la Diputación Provincial por hacer posible la séptima edición de este congreso "que ya está más que consolidado", confirmó. Iniciativas como el Congreso Silver Economy se presenta en una doble vertiente igualmente atractiva para una provincia como Zamora. "Por un lado, en el ámbito social, centrado en los cuidados y servicios a las personas y, por otro, una faceta económica, como oportunidad de desarrollo para generar riqueza", desarrolló García, quien confirmó que Caja Rural "seguirá apoyando este congreso par que siga fortaleciéndose".

Víctor López de la Parte, en la clausura. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Por su parte, el vicepresidente primero de la institución provincial, Víctor López de la Parte, puso en el centro a todos los profesionales y más de setenta ponentes que estos días han pasado por el escenario del Teatro Ramos Carrión. "Nos convertimos con este tipo de iniciativas en el epicentro del mundo de la economía del envejecimiento activo", aseguró, aprovechando este foro "para poder realizar una reflexión sobre la sociedad y la forma de envejecer, además de tener la oportunidad de poder desarrollar políticas y propuestas empresariales vinculadas a este sector". Todo ello hace que Zamora "sea un referente en las políticas de la silver economy", confiando en que siguiendo esta senda "se pueda revolucionar la provincia y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", finalizó.

Premio a Cruz Roja por su labor en el medio rural con los mayores

El galardón al Compromiso Solidario Silver recayó en esta edición a Cruz Roja, tanto por su labor en Zamora como en sus demarcaciones comarcales, con un extraordinario trabajo con los mayores de entorno rural, con programas tan interesantes como los que combaten la soledad no deseada en esas zonas.

La presidenta de Cruz Roja Zamora, María José Mateos, estuvo acompañada en el escenario por sus compañeras de la provincia y tomó la palabra para agradecer este honor "que compartimos con cada persona que confía cada día en Cruz Roja", indicó, quienes "merecen cada día tener bienestar, autonomía y compañía", enumeró.

"Los mayores están en el centro de nuestras intervenciones", afirmó. Una labor que desarrollan ya con nuevas tecnologías y proyectos innovadores propios de un congreso como este. "La tecnología siempre tiene que ser una aliada, no una barrera", sentenció Mateos para finalizar.