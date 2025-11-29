El tesoro de Zamora que no aparece en los mapas: refranes con denominación de origen

La provincia de Zamora conserva un tesoro que no aparece en los mapas: su sabiduría popular. Y es aquí donde ganan terreno los refranes, esas expresiones que se transmiten de generación y generación reflejando a la sociedad de la época. Zamora es especialmente dada a dichos y refranes, desde el archiconocido "Zamora no se ganó en una hora" hasta el "Quien va a Toro y no bebe vino, ¿a qué vino?".

Estos dichos forman parte del ADN cultural de la zona, pequeñas cápsulas de identidad que revelan cómo se vive y cómo se habla.

Recopilamos algunos de los que tienen como protagonistas a Zamora, Benavente y Toro. Para los visitantes, descubrirlos es casi una experiencia turística más.

ZAMORA “Zamora no se ganó en una hora"

“Quien va a Zamora y no ve la Catedral, algo deja por ver.”

“En Zamora, cada uno es traductor de su propia historia.”

“Por San Pedro, Zamora en pleno fuego.”

“Zamora, la bien cercada, nunca fue mal guardada.”

BENAVENTE “El que va a Benavente y no ve la Torre, no ve nada.”

“En Benavente, más vale paso corto que trote caliente.”

“Benavente, buen lugar para comer y mejor para volver.”

“De Benavente al Esla, Dios te ampare si el aire sopla.”