El tesoro de Zamora que no aparece en los mapas: refranes con denominación de origen

La sabiduría popular en forma de "dichos" sobre Zamora, Benavente y Toro

Mapa de la provincia de Zamora.

Mapa de la provincia de Zamora. / cosasdeamga.es

Abril Oliva

La provincia de Zamora conserva un tesoro que no aparece en los mapas: su sabiduría popular. Y es aquí donde ganan terreno los refranes, esas expresiones que se transmiten de generación y generación reflejando a la sociedad de la época. Zamora es especialmente dada a dichos y refranes, desde el archiconocido "Zamora no se ganó en una hora" hasta el "Quien va a Toro y no bebe vino, ¿a qué vino?".

Estos dichos forman parte del ADN cultural de la zona, pequeñas cápsulas de identidad que revelan cómo se vive y cómo se habla.

Recopilamos algunos de los que tienen como protagonistas a Zamora, Benavente y Toro. Para los visitantes, descubrirlos es casi una experiencia turística más.

ZAMORA

  • “Zamora no se ganó en una hora"
  • “Quien va a Zamora y no ve la Catedral, algo deja por ver.”
  • “En Zamora, cada uno es traductor de su propia historia.”
  • “Por San Pedro, Zamora en pleno fuego.”
  • “Zamora, la bien cercada, nunca fue mal guardada.”

BENAVENTE

  • “El que va a Benavente y no ve la Torre, no ve nada.”
  • “En Benavente, más vale paso corto que trote caliente.”
  • “Benavente, buen lugar para comer y mejor para volver.”
  • “De Benavente al Esla, Dios te ampare si el aire sopla.”

TORO

  • “El que va a Toro y no bebe vino, ¿a qué ha venido?”
  • “Toro, fuerte y señorial, ni se esconde ni se da igual.”
  • “Entre el Duero y el vino de Toro, nada sabe mal.”
  • “Toro, tierra de buen pan y mejor cantar.”
  • “En Toro, quien mal anda, buen vino le falta.

