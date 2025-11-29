El tesoro de Zamora que no aparece en los mapas: refranes con denominación de origen
La sabiduría popular en forma de "dichos" sobre Zamora, Benavente y Toro
La provincia de Zamora conserva un tesoro que no aparece en los mapas: su sabiduría popular. Y es aquí donde ganan terreno los refranes, esas expresiones que se transmiten de generación y generación reflejando a la sociedad de la época. Zamora es especialmente dada a dichos y refranes, desde el archiconocido "Zamora no se ganó en una hora" hasta el "Quien va a Toro y no bebe vino, ¿a qué vino?".
Estos dichos forman parte del ADN cultural de la zona, pequeñas cápsulas de identidad que revelan cómo se vive y cómo se habla.
Recopilamos algunos de los que tienen como protagonistas a Zamora, Benavente y Toro. Para los visitantes, descubrirlos es casi una experiencia turística más.
ZAMORA
- “Zamora no se ganó en una hora"
- “Quien va a Zamora y no ve la Catedral, algo deja por ver.”
- “En Zamora, cada uno es traductor de su propia historia.”
- “Por San Pedro, Zamora en pleno fuego.”
- “Zamora, la bien cercada, nunca fue mal guardada.”
BENAVENTE
- “El que va a Benavente y no ve la Torre, no ve nada.”
- “En Benavente, más vale paso corto que trote caliente.”
- “Benavente, buen lugar para comer y mejor para volver.”
- “De Benavente al Esla, Dios te ampare si el aire sopla.”
TORO
- “El que va a Toro y no bebe vino, ¿a qué ha venido?”
- “Toro, fuerte y señorial, ni se esconde ni se da igual.”
- “Entre el Duero y el vino de Toro, nada sabe mal.”
- “Toro, tierra de buen pan y mejor cantar.”
- “En Toro, quien mal anda, buen vino le falta.
