Premio a las mejores aportaciones científicas y prácticas innovadoras en envejecimiento activo

Una comunicación sobre la percepción de la generación Z sobre la representación de las personas mayores en la publicidad, es decir, la impresión de los nacidos aproximadamente entre mediados de los 90 y finales de la década de 2.000 que hoy tienen entre 13 y 28 años, ha sido la ganadora del certamen de la séptima edición del Congreso Internacional Silver Economy de Zamora. Premio dotado con 5.000 euros que ha recaído en Elena Fernández Blanco, Sandra Lizzeth Hernández Zelaya y Pedro Luis García Linares, autores del estudio en el que se han aportado claves relevantes para un marketing más inclusivo y ajustado a la realidad del envejecimiento contemporáneo.

Galardones financiados por la Fundación Caja Rural de Zamora en los que también se ha reconocido con 2.000 euros al Mejor Trabajo de Buenas Prácticas elaborado por Ainhoa Sarmiento García y Raquel Jiang Sarmiento García centrado en la accesibilidad cognitiva y el envejecimiento activo en la restauración universitaria. La propuesta reconoce una iniciativa innovadora enfocada en adaptar entornos universitarios a las necesidades cognitivas de personas mayores, fomentando la inclusión, la participación y la autonomía.

Además, se ha concedido con el Premio al Mejor Póster, dotado con 1.000 euros, el trabajo "Vivemais: comunidad transfronteriza y transdisciplinar para el codiseño, adopción y uso de tecnologías asistidas innovadoras en entornos rurales", realizado por el equipo formado por Irene Medina Herrero, Sofía Ballesteros Rodríguez, Susana Núñez González, Rut Espina Frechilla, Jesús Galindo Melero, Belén Pinar Fernández, Patricia S. Figueiredo-Martins, Herminia J. De Castro Fernandes Gonçalves, Bárbara E. Novo Pinto, Leticia Pedraz, Ana Reis y Paulo Matos. Un proyecto colaborativo que impulsa la creación de soluciones tecnológicas adaptadas al envejecimiento en zonas rurales, con participación comunitaria y enfoque internacional.

El segundo premio ha sido para "Cuidar(se): experiencias de envejecimiento activo en profesionales sanitarios", realizado por Rocío Galache Iglesias, Héctor Sánchez San Blas y André Sales. Trofeo dotado también con 1.000 euros para un trabajo en el que se exponen prácticas de autocuidado y bienestar entre profesionales de la salud, destacando la importancia de entornos laborales que favorezcan un envejecimiento activo.

Ganadores de los premios "Para que no se olvide mi pueblo" del VII Congreso Internacional Silver Economy de Zamora. / Cedida

Como novedad, esta edición del simposio internacional ha incluido el concurso "Para que no se olvide mi pueblo", promovido por la Diputación Provincial y Fundación Personas, en el que se han premiado las mejores creaciones de memoria rural en Zamora. Los ganadores han sido Nila García Fernández, en la categoría de podcast; Susana León Pérez, en el capítulo de escultura; y Carlos Funcia Frígola, en el apartado de relato.