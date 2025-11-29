La niebla toma el mando en Zamora: aviso amarillo sin apenas visibilidad a 100 metros

Que Zamora es la reina durante el invierno no es ninguna novedad. Prueba de ello es cómo se ha levantado la ciudad este sábado, 29 de noviembre: oculta tras la niebla. El manto blanco es el protagonista absoluto de este fin de semana en la provincia en el que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para hoy un aviso amarillo por lluvias en la Meseta de Zamora. El episodio irá acompañado por precipitaciones intermitentes, un notable descenso de temperaturas y viento moderado.

El aviso afecta también a otras provincias de Castilla y León, como León, Palencia y Valladolid.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

Según la previsión, las precipitaciones serán especialmente significativas en la franja central del día, con una probabilidad de lluvia del 85% entre las 12:00 y las 18:00 horas, que subirá al 100% por la tarde, acompañada incluso de tormentas aisladas. La cota de nieve descenderá desde los 2.000 metros por la mañana hasta los 1.800 por la tarde, para caer a 1.300 metros de cara a la noche.

Cambio térmico brusco

Las temperaturas también experimentarán un cambio brusco: hoy sábado los mercurios no superarán los 12 grados de máxima, si bien durante la madrugada del domingo el termómetro caerá hasta los 5ºC, antes de recuperarse ligeramente hasta los 11ºC durante el día. El viento soplará de componente suroeste, con rachas de entre 10 y 20 km/h, según los tramos horarios.

El domingo, un respiro

El domingo, en cambio, traerá un respiro: se espera cielo más estable y ausencia de lluvia, aunque con presencia de brumas matinales y una notable amplitud térmica entre el frío de primera hora y el sol del mediodía. El lunes continuará con ambiente tranquilo, pero a partir del martes regresará la inestabilidad: la AEMET prevé otra tanda de lluvias persistentes, especialmente el martes y miércoles, con hasta un 100% de probabilidad de precipitación.

El episodio de inestabilidad se prolongará hasta, al menos, el próximo viernes, alternando claros con chubascos, viento y temperaturas que oscilarán entre los 0 y 10 grados según los días. El índice ultravioleta se mantendrá en niveles bajos durante toda la semana (1–2).

Aviso amarillo en la Meseta de Zamora. / Aemet

La recomendación de AEMET para este sábado es extremar la precaución en desplazamientos, especialmente en carreteras secundarias de la Meseta, donde las lluvias pueden ser continuas durante varias horas.

LOS DATOS Fin de semana del 29 y 30 de noviembre Aviso amarillo por lluvias en la Meseta de Zamora (sábado 29).

en la Meseta de Zamora (sábado 29). Lluvia asegurada : 85% de probabilidad al mediodía y 100% por la tarde , con tormentas puntuales.

: 85% de probabilidad al mediodía y , con tormentas puntuales. Cota de nieve : baja de 2.000 m a 1.300 m en pocas horas.

: baja de 2.000 m a en pocas horas. Temperaturas en caída : de 12ºC el sábado a 1ºC–2ºC de madrugada entre domingo y lunes.

: de 12ºC el sábado a de madrugada entre domingo y lunes. Viento moderado del suroeste, con rachas de 10–20 km/h.

del suroeste, con rachas de 10–20 km/h. Domingo más estable , sin lluvia y con claros, pero frío.

, sin lluvia y con claros, pero frío. Nuevas lluvias a partir del martes , con hasta 100% de probabilidad .

, con hasta . Índice UV bajo toda la semana (1–2).

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas centrales, lo que podría afectar la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00 horas, y un 80% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas.