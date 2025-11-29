Luis Repiso regresa a Zamora con "La caja II", una exposición minimalista en la galería Espacio 36

Con una propuesta cercana al minimalismo, el artista asturiano Luis Repiso regresa a Zamora una década después con la exposición «La caja II», en la galería de arte Espacio 36. La muestra se compone de 23 obras en diferentes formatos —el más grande, una pieza de metro y medio por metro y medio— que tienen en común, como bien se adelanta en el título, la representación de cajas en un espacio diáfano de tonos grisáceos, aunque no por ello simplistas.

El artista sabe jugar con las sombras y los tonos para otorgar volumen a esas escenas donde los pequeños cofres ocupan su espacio, también en la misma escala cromática. Tan solo alteran la composición, con respecto al color, pequeños elementos que el autor coloca encima o junto a las cajas protagonistas.

Se trata de botellas, canicas, lápices, tazas o incluso matasuegras, que equilibran la propuesta creativa de Repiso.

Luis Repiso, en la galería de arte Espacio 36. / Alba Prieto

«La técnica que siempre utiliza es el acrílico y el óleo sobre lienzo», describe el galerista Ángel Almeida, «con ese juego visual y geométrico en torno a una caja donde él aplica ciertos elementos cotidianos», añade, destacando que el gran trabajo que hace con la luz, a pesar del predominio del gris, «le confiere una gran plasticidad a las obras», llegando a sorprender al espectador por esa capacidad de que las piezas casi «salten» fuera de lo que es el soporte del propio cuadro.

Inaguración con presencia del autor

«Es una propuesta muy elegante a la hora de establecer el territorio plástico, sobre todo por los tonos, pero también por los propios formatos», destaca Almeida de la exposición que ayer por la tarde de inauguraba en la galería zamorana, con la asistencia del propio autor de las obras.

Aunque nació en Valladolid en el año 1954, este artista está adoptado por Asturias, donde ha desarrollado su carrera, y es un buen conocedor de ámbitos culturales no solo en España sino en países como Polonia, Yugoslavia o Suecia, entre otros. Inquieto conceptualmente, ha recorrido registros distintos en el modelo de enfocar la obra que él resume en tres categorías: realismo, geometría más color y geometría abstracta.

La opinión de una experta

La catedrática de Historia del Arte Julia Barroso destaca de la muestra que este pintor presenta en Zamora «una distancia emocional aparente, que denota la intención del artista de incorporar testimonios de lo usual y de lo vivencial, lejos de los principios derivados de la abstracción pospictórica como generadora de obras completamente implicadas en su forma pura, lejos de los contenidos».

Con su obra actual, «el artista reivindica su derecho a la heterodoxia, lo que, en definitiva, le interesa como artista y como ser humano, que, en resumen, viene a enmarcarse en una tercera etapa de abstracción con toque de color que lo humaniza. Un ejercicio de síntesis que solo a madurez de un artista puede ofrecer con tanto equilibrio y perfección», añade Barroso.

Horario de la exposición

«La caja II» podrá visitarse en la galería de arte Espacio 36, hasta el próximo 17 de diciembre, en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado.