La Junta apoya el alquiler con mayor límite de renta y más presupuesto

La Junta de Castilla y León mantiene su apuesta sostenida por mejorar el acceso a la vivienda y las condiciones de habitabilidad en toda la comunidad autónoma. Son varias las convocatorias públicas que muestran el compromiso de la administración regional con la igualdad de oportunidades y el acceso a una vivienda digna.

De modo que la Junta de Castilla y León ha lanzado la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda correspondiente al año 2025, una línea de apoyo dirigida a personas con escasos medios económicos que residen en la comunidad y que, un año más, mantiene los mismos límites de ingresos que en 2024 debido a la prórroga del IPREM.

La principal novedad de esta edición llega con el incremento de las rentas o precio máximos subvencionables, que se actualizan en la mayor parte del territorio. Zamora es uno de los municipios que verá aumentados los límites pasando de 500 a 550 euros en los supuestos generales y alcanzando hasta 800 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial, personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 % o situaciones de vulnerabilidad sobrevenida. También se eleva el máximo para habitaciones, que pasa de 175 a 200 euros.

Además, se aumentan los límites en municipios como Aguilar de Campoo, Aranda de Duero, Arroyo de la Encomienda, Ávila, Carbajosa de la Sagrada, La Cistérniga, Laguna de Duero, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, el Real Sitio de San Ildefonso, San Andrés del Rabanedo, Santa Marta de Tormes y Soria.

Más presupuesto

El refuerzo económico de esta convocatoria marca un hito respecto a ejercicios anteriores. El presupuesto inicial asciende a 27,5 millones de euros, ocho millones más que en 2024. Este incremento es una aportación íntegra de la Junta de Castilla y León, que contribuye en total con 12,5 millones a esta convocatoria. Del presupuesto total se reserva un importe de 651.105 euros para solicitantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Si fuera necesario, la dotación podría ampliarse en otros 32 millones, lo que permitiría alcanzar un máximo de 59,5 millones.

El incremento presupuestario responde a una demanda creciente ya que entre 2022 y 2024 se registraron 83.370 solicitudes y 53.739 beneficiarios, con un volumen global de ayudas de casi 119 millones de euros. Las previsiones de la Junta de Castilla y León para 2025 apuntan a que las solicitudes lleguen a 35.000 y los beneficiarios a 23.500, con una subvención media estimada de 2.500 euros.

Requisitos de los demandantes

Para poder acceder a estas ayudas hay que cumplir una serie de requisitos.

Podrán solicitarlas las personas mayores de edad titulares de un contrato de arrendamiento o de cesión de uso de vivienda o habitación en Castilla y León , siempre que se trate de su residencia habitual.

, siempre que se trate de su residencia habitual. Se exige nacionalidad española o de algún país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o Suiza, o disponer de autorización de residencia en el caso de personas extracomunitarias.

Los ingresos de la unidad de convivencia deben situarse entre 0,5 y 3 veces el IPREM, con umbrales ampliados para familias numerosas, víctimas de terrorismo y personas con discapacidad.

deben situarse entre 0,5 y 3 veces el IPREM, con umbrales ampliados para familias numerosas, víctimas de terrorismo y personas con discapacidad. También se establece que la renta mensual del contrato no supere los nuevos límites fijados según ámbito municipal y perfil del solicitante.

Las restricciones impiden acceder a estas ayudas a personas con deudas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, a quienes hayan sufrido alguna revocación de ayudas en convocatorias anteriores o a quienes dispongan de una vivienda en propiedad salvo excepciones como herencias, viviendas no disponibles por causas justificadas o inmuebles inaccesibles por motivos de discapacidad.

Para tramitar estas ayudas se requieren siempre dos documentos esenciales:

Uno es el contrato de alquiler

Otro se refiere a los justificantes bancarios del pago de la renta de enero a diciembre de 2025.

El resto de la documentación variará en función de si la persona solicitante autoriza o no a la administración a recabar datos de manera electrónica y de si concurren situaciones particulares como la existencia de mayores de 14 años en la unidad de convivencia, situaciones de discapacidad, familia numerosa, ingresos no declarados o vulnerabilidad sobrevenida.

Plazo de solicitud

El plazo para presentar solicitudes se extenderá desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026, tanto por vía electrónica como de forma presencial en cualquier registro administrativo.

Las ayudas cubrirán el 50% del alquiler con carácter general y el 60 % en el caso de personas jóvenes. Cuando estas compatibilicen la ayuda con el Bono Alquiler Joven, podrán recibir hasta el 40 % de la diferencia entre la renta mensual y la cuantía de 250 euros asignada por dicho bono, siempre sin superar el 75% del alquiler.

El periodo subvencionable abarcará todo el año 2025 y el pago se efectuará mediante transferencia bancaria. Las ayudas están sujetas al IRPF, aunque sin retención.

Las personas beneficiarias deberán comunicar cualquier variación en sus circunstancias, informar de los cambios de domicilio en un plazo máximo de quince días y abonar siempre la renta mediante métodos bancarios válidos. La administración tendrá de plazo hasta el 30 de julio de 2026 para resolver y publicar las solicitudes.

La ayuda no será compatible con otras subvenciones al alquiler del Plan Estatal 2022-2025 ni con las que concedan otras administraciones, aunque sí con el Ingreso Mínimo Vital, con las prestaciones no contributivas y, en el caso de los jóvenes, con el Bono Alquiler Joven. Para resolver cualquier duda, los solicitantes disponen del teléfono 012, del correo informacion012@jcyl.es y de la web de la Junta.

Las ayudas de accesibilidad de la Junta llegan a 352 viviendas

Facilitar la financiación de obras que mejoren la accesibilidad en todo tipo de viviendas, tanto en entornos urbanos como rurales es el objetivo que persigue la convocatoria de la Junta de Castilla y León de subvenciones destinadas a mejorar la accesibilidad en viviendas. Se trata de una línea de actuación integrada en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y que contempla actuaciones dirigidas a viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en hilera, a edificios residenciales colectivos en sus elementos comunes y a viviendas situadas dentro de estos edificios, lo que amplía el alcance de una convocatoria que incide directamente en la calidad de vida de numerosos hogares.

La Junta de Castilla y León ha resuelto ya la convocatoria de 2024 y todas las provincias tienen solicitudes que han resultado beneficiarias, por lo que existe un mayor equilibrio territorial, según explica. La convocatoria preveía una dotación presupuestaria inicial de 2.066.688 euros y se ha resuelto finalmente por un total de 1.995.058,31 euros, que permiten atender a 58 beneficiarios y actuar en 352 viviendas.

Ayudas en Zamora

Los datos provinciales reflejan la dimensión territorial de estas ayudas. En el caso de Zamora se han registrado 30 solicitudes, con 195 viviendas implicadas, de las cuales 3 solicitudes y 17 viviendas han resultado favorables. La inversión presentada asciende a 102.000 euros y la subvención concedida suma 410.478,96 euros.

La distribución del presupuesto se ha realizado de forma escalonada:

Primero reservando el 25 % para viviendas situadas en municipios rurales —los definidos como ámbitos 3º en la Orden MAV/868/2022—;

Después la cuantía restante se ha repartido entre las provincias atendiendo a su peso poblacional en la comunidad autónoma;

Se ha destinado finalmente lo sobrante a cubrir el resto de solicitudes. Se ha aplicado así de manera estricta el criterio de valoración establecido en la convocatoria.

Las ayudas, que cubren hasta el 50% del coste subvencionable (o 6.000 euros por vivienda en unifamiliares y 3.000 para edificios verticales), están destinadas a financiar obras que mejoren la accesibilidad, como la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas o cualquier intervención que garantice el cumplimiento del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad de utilización y accesibilidad.

La convocatoria 2025, que se ha publicado el viernes día 24 de octubre, en el marco del Plan Estatal de vivienda 2022-2025, con condiciones y requisitos semejantes a la convocatoria de 2024, prevé una dotación presupuestaria de 2.083.536,00 euros.

El marco del Plan Estatal 2022-2025 permite analizar también el recorrido de estos programas a lo largo de los últimos años. En materia de accesibilidad, desde 2022 a 2025 se han registrado 1.562 solicitudes para 6.114 viviendas y 225 solicitudes favorables que afectan a 1.320 viviendas.

En Zamora, esta línea acumula 122 solicitudes, 216 viviendas, 16 solicitudes favorables y 59 viviendas beneficiadas, con una cuantía de 381.428,22 euros en ayudas y 1.203.812,21 euros de inversión movilizada. Esta cifra se suma al impacto global del conjunto de la comunidad, que supera los 6,9 millones para las ayudas y los 20,9 millones desti9nados a la inversión.