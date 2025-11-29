Joaquín Echeverría, padre del héroe del monopatín: “Su muerte vale más que su vida”

Familiares de Ignacio Echevarría, quien en los atentados de Londres de junio de 2017 se enfrentó con su monopatín a varios terroristas y murió tras salvar la vida a varias personas, han visitado el sábado la muestra de Las Edades del Hombre y especialmente el laboratorio EsperanZa, instalado en la iglesia del Carmen de San Isidoro, donde en la zona reservada a la cruz en el siglo XXI se encuentra un monopatín que perteneció a su familiar.

La tabla es lo primero que se ve cuando se traspasa el umbral del templo románico. “Había visto artículos y había visto fotografías, pero al verlo” in situ “me parece impresionante” testimonió, Joaquín Echeverría, padre del héroe del monopatín, quien reconoció que ver el elemento que empleó su hijo “me impresionó”.

Inclusión en Las Edades

La petición del patín para su exhibición en Las Edades del Hombre “me sorprendió” atestiguó Echeverría.

“Me llamó Juan Carlos (López, Coordinador del proyecto del Laboratorio EsperanZa y comisario institucional de la exposición) y le estoy muy agradecido porque ayuda a que su imagen se proyecte y que mucha gente piense que vale la pena tener valores y que, por tanto, hace útil su muerte”, explicó.

“Yo entiendo que su muerte puede ser mucho más útil que hubiera sido su vida y creo que esto ayuda mucho a que Ignacio esté presente como alguien con valores positivos”, agregó.

Joaquín Echevarría, padre del fallecido Ignacio Echevarría. / Victor Garrido / LZA

Una persona normal

“Podía pensarse que Ignacio era una especie de Rambo o que era un intelectual como Menéndez Pelayo, pero era una persona normal y alegre, que probablemente hubiera tenido familia. Incluso cuando empezó en el instituto los psicólogos le dicen que no sirve para estudiar que aprenda un oficio y su madre le dijo que él haría lo que quisiera hacer", comentó su padre.

El progenitor consideró que “hubiera sido útil a la sociedad y a sí mismo porque hablaba cuatro idiomas y estudió la articulación española y la francesa en Derecho”, pero “de esta manera va a trascender y lo que hizo fue un acto de pura generosidad, que podrá ser visto como algo bueno y podrá hacernos pensar a los demás que vale la pena portarse bien, que vale la pena ser generoso, aunque le cueste la vida”.

Reconoció que “aunque sea un acto que pasó hace años, mueve conciencias todavía. Todos los días casi hay algo que hable de Ignacio y a mí me llegan algunas cosas”. “Ignacio sigue presente”.

Familiares de Ignacio Echevarría y responsables de la Diócesis de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Beatificación

En cuanto al proceso para la beatificación, Joaquín Echeverría precisó que “en este momento el postulador ha entregado el expediente, informal todavía, y están revisándolo para hacer ya el documento oficial, la positio, que entrará aproximadamente en el Arzobispado de Madrid y luego se constituirán tribunales… y luego será a lo que Dios quiera”.

Agregó que “a través de la asociación eclesiástica que hemos creado para promover la causa, hemos intentado generar devociones porque hay personas que le piden favores y hay personas que se sienten favorecidas y hay mucha gente que hablan de él encomiosamente desde el punto de vista espiritual”.

El padre del héroe del patinete aludió a que en Internet hay “unas 6.000 entradas que hablan de Ignacio a lo que se unen varios libros que hablan de él”.

El obispo de Zamora, Fernando Valera. / Victor Garrido / LZA

Memoria del bien

Por su parte el obispo de Zamora, Fernando Valera, señaló que “a veces se nos olvida hacer memoria del bien” y esta exposición en todo su conjunto, en especial este espacio pedagógico” donde se encuentra el monopatín de Echeverría, “con su entrega del don de su vida, es el ejemplo para esta sociedad, para la juventud, para los niños, de alguien que, por puro altruismo, ha dado su vida”.

“No podemos perder la mirada porque parece que el relato es otro. Es el enfrentamiento, es la violencia, es la muerte, y Dios nos ha creado para la vida, para el bien y para la entrega de sí mismo” enfatizó el máximo responsable de la Diócesis de Zamora, quien también agradeció a la familia “volver a Zamora" y ayudar a hacer recordar que "lo más hermoso de la vida es la entrega”.