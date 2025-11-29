Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los horarios en los que se puede ver el espectáculo de luces de la Plaza Mayor de Zamora

La animación navideña cuenta con varias melodías

Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Zamora 2025

Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Zamora 2025

Ver galería

Encendido luces Navidad Zamora 2025. / José Luis Fernández

Leticia Galende

La Plaza Mayor de Zamora vuelve a convertirse esta Navidad en uno de los lugares destacados en los que disfrutar de las luces y la animación en estas fiestas.

Iluminación que este año cuenta con dos melodías musicales principales. Dos temas muy reconocibles, "Little Drummer Boy", de For King and Country; y "El Burrito Sabanero", interpretado por David Bisbal.

El show musical se repetirá todos los días a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas, ofreciendo varias oportunidades para disfrutar de la ambientación navideña.

En cuanto al encendido general, los horarios de las luces de Navidad serán los siguientes:

  • Días laborables, de 18.00 a 00.30 horas
  • Fines de semana, festivos y víspera de Reyes, de 18.00 a 05.00 horas

Noticias relacionadas y más

No obstante, los días de Nochebuena y Nochevieja la iluminación permanecerá encendida durante toda la noche, tal y como ha confirmado el concejal del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents