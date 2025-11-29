Los horarios en los que se puede ver el espectáculo de luces de la Plaza Mayor de Zamora

La Plaza Mayor de Zamora vuelve a convertirse esta Navidad en uno de los lugares destacados en los que disfrutar de las luces y la animación en estas fiestas.

Iluminación que este año cuenta con dos melodías musicales principales. Dos temas muy reconocibles, "Little Drummer Boy", de For King and Country; y "El Burrito Sabanero", interpretado por David Bisbal.

El show musical se repetirá todos los días a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas, ofreciendo varias oportunidades para disfrutar de la ambientación navideña.

En cuanto al encendido general, los horarios de las luces de Navidad serán los siguientes:

Días laborables, de 18.00 a 00.30 horas

Fines de semana, festivos y víspera de Reyes, de 18.00 a 05.00 horas

No obstante, los días de Nochebuena y Nochevieja la iluminación permanecerá encendida durante toda la noche, tal y como ha confirmado el concejal del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.