Los horarios en los que se puede ver el espectáculo de luces de la Plaza Mayor de Zamora
La animación navideña cuenta con varias melodías
La Plaza Mayor de Zamora vuelve a convertirse esta Navidad en uno de los lugares destacados en los que disfrutar de las luces y la animación en estas fiestas.
Iluminación que este año cuenta con dos melodías musicales principales. Dos temas muy reconocibles, "Little Drummer Boy", de For King and Country; y "El Burrito Sabanero", interpretado por David Bisbal.
El show musical se repetirá todos los días a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas, ofreciendo varias oportunidades para disfrutar de la ambientación navideña.
En cuanto al encendido general, los horarios de las luces de Navidad serán los siguientes:
- Días laborables, de 18.00 a 00.30 horas
- Fines de semana, festivos y víspera de Reyes, de 18.00 a 05.00 horas
No obstante, los días de Nochebuena y Nochevieja la iluminación permanecerá encendida durante toda la noche, tal y como ha confirmado el concejal del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.
