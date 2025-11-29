La emotiva despedida de Guarido a un policía de Zamora por su jubilación.

No es tan frecuente ver en las redes sociales de Francisco Guarido una publicación con un carácter tan emotivo. El alcalde de Zamora acostumbra a informar sobre el estado de los proyectos del Ayuntamiento, compartir información de utilidad para los ciudadanos y, en ocasiones, emitir mensajes de marcado corte político sobre un asunto de actualidad; pero en su último texto ha abierto su corazón para honrar la trayectoria profesional de Ricardo Esteban, policía municipal, con motivo de su jubilación.

Este es el texto que ha compartido Francisco Guarido en sus redes sociales:

RICARDO, UN AMIGO Y POLICÍA DE BASE CON MÁS DE 40 AÑOS DE SERVICIO IMPECABLE, SE JUBILA Persona discreta que conozco desde que entré de concejal en 1999. Policía de base de toda la vida en los servicios de calle. No tiene muchas medallas, como cualquier trabajador que pone ladrillos todos los días, consciente de que lo que hace en su trabajo entra en el sueldo y punto. Pero las medallas se las pongo yo por su trabajo diario cumpliendo con su obligación de servicio público. Y eso quiere decir que estos empleados públicos con labores de “policía” cumplen una labor fundamental de servicio a la gente que más lo necesita en lo más cotidiano del día a día. Los que entran ahora en el servicio deben tener referentes, y uno de ellos es Ricardo, policía de base firme en su puesto durante 42 años, un amigo, un servicio impecable, un jubilado desde hoy y con las botas puestas. Un abrazo compañero.

El sentido mensaje de su hija: "Te quiero un mundo, papá"

La publicación ha acumulado decenas de me gusta y un buen puñado de comentarios en apenas unas horas. La mayoría ha alabado la tarea del funcionario zamorano, otros amigos y compañeros también han dejado su mensaje de agradecimiento y buenos deseos.

"Los que tenemos la gran suerte de conocerte damos fe de tu profesionalidad y cualidades humanas", ha escrito el usuario de Facebook Cecilio Rubio. "Feliz jubilación, compañero. Que la disfrutes mucho con ti familia y amigos", añadía Sol Gadel. "Gracias por tu servicio a la ciudadanía. Ahora a disfrutar de tu familia y a descansar", respondía Paco Calero Huertas.

Incluso su hija se ha acercado a las redes sociales del alcalde de Zamora para publicar un sentido mensaje de admiración: "Te quiero un mundo, papá. Siempre serás mi mayor referente, tanto en la vida personal como en la profesional".