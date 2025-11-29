El Comodín cierra sus puertas tras casi 10 años en las Tres Cruces de Zamora: "Duele..."

Otro establecimiento mítico cierra sus puertas en el corazón de Zamora capital. Comodín Taberna Urbana, ubicada en el número 14 de la Avenida de las Tres Cruces, ha dicho adiós a la clientela tras casi 10 años de actividad. El motivo apunta a conflictos vecinales, pero tras superar "un bingo de problemas", los responsables del negocio han preferido quedarse con las experiencias vividas con todos los clientes que depositaron su confianza en ellos durante su trayectoria.

"Risas, sobremesas infinitas, brindis improvisados y algún desaire que otro... No os vamos a engañar, duele. Hemos peleado todo lo que se podía y un poquito más. Si no era el ruido, era la altura del salón; si no, la salida de humos; el tipo de comida... Al final, parecía que teníamos un bingo de problemas con un vecino. Y oye, lo hemos completado entero!", exclaman con humor los responsables del establecimiento en el mensaje de despedida que han publicado en redes sociales.

Y continúa: "Pero más allá de eso, queremos quedarnos con lo verdaderamente importante: vosotros, nuestros comodines. Gracias por cada visita, por confiar en nosotros, por animarnos incluso en los días difíciles. Por convertiros en parte de nuestra vida. Sin vosotros, este lugar no habría tenido sentido".

Para terminar, dejan abierta la puerta a la esperanza: "Nos vamos con el corazón apretado, sí, pero también con la sensación de que lo que hemos creado juntos no se acaba con el cierre. Eso se queda para siempre. Y quién sabe… igual la vida nos sorprende y volvemos a liarla en otro rincón. Con menos ruido, eso sí. Gracias, de verdad. Por todo. Por tanto. Con amor, Juan y el Equipo".

Emotiva despedida en redes sociales

La publicación en la red social Facebook ha acumulado cientos de me gusta y decenas de comentarios de agradecimiento y rabia en apenas unas horas. "Qué pena y qué lástima de gente, que solo es feliz j****** al prójimo", lamenta el usuario José Segurado. "Estoy seguro que tendréis éxito con lo que os propongáis. Valéis mucho, equipo. Un negocio más en Zamora que se echa a perder por gente (por ser educado) y normativas absurdas", añadía Daniel Muñoz.

"Zamora no solo pierde un hostelero, sino un gran referente de cómo hacer las cosas bien", comentaba Isabel Saiz. Por su parte, el usuario Óscar Villar daba las gracias a los responsables del negocio "por tantos buenos momentos vividos y por tantos recuerdos inolvidables". "Os vamos a echar muchísimo de menos. Habéis formado parte de nuestras vidas en los momentos más importantes", apostillaba Ramón Alba.