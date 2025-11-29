El cómico Miguel Martín se venga de las malas reseñas sobre Zamora y se hace viral: “Si no te gusta, no hace falta que vuelvas”

Zamora tiene un nuevo defensor: el cómico y locutor Miguel Martín, que el próximo 19 de diciembre visitará la ciudad para actuar en el Café Universal. El monologuista ha publicado un vídeo en Instagram que ya corre como la pólvora entre los zamoranos ya que se ha convertido en un alegato divertido contra quienes dejan reseñas negativas de la ciudad en Internet.

“A veces la gente es gili…”, arranca Martín, con confianza. Tras revisar comentarios de visitantes poco entusiastas, desmonta uno a uno sus argumentos con ironía: "Uno dice que hizo un viaje en familia y no le gustó... lo mismo le caes mal a tu familia, ata cabos", replica el humorista. Además, es muy práctico: "Si no te gusta, tampoco hace falta que vuelvas".

A quienes critican que Zamora está “poco conservada”, les dedica un “¿Pero qué dices?”. Y al que destaca que es “hasta fácil de aparcar”, Martín lo celebra como si fuese un privilegio mundial: “Eso es bueno. Vivo en Madrid y me dan ganas de empadronarme.”

La estocada del cómico

Tampoco se olvida del clásico “cierran a mediodía”. La respuesta del cómico es una estocada amable: “¿Pero qué cierran, la ciudad? Vete a comer y deja descansar un rato a los zamoranos, que cierran para no aguantarte.”

Pero el golpe final llega con la reseña que asegura que “Zamora es pequeña”. Martín, sin perder el ritmo, remata: “¿Comparado con qué? Y tus huevazos, muy gordos.”

El vídeo culmina con un mensaje directo a los haters ocasionales: “No hace falta que vuelvas por Zamora. Esta gente tampoco te quiere a ti.”

📍 Café Universal · C/ San Martín, 5 📆 Viernes 19 de diciembre · 22:00 h 💸 10 euros con consumición incluida

Miguel Martín presentará próximamente su espectáculo en el Café Universal de Zamora, donde puedes darle la enhorabuena por este post. Porque sí: Zamora mola. Y si no, Miguel Martín te lo explica en dos minutos.