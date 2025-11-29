Abierta la vacunación de la gripe en Zamora sin cita previa, los fines de semana

La Consejería de Sanidad ha habilitado la posibilidad de vacunación sin cita previa desde este fin de semana en los 19 puntos de atención continuada de los centros de salud de Zamora (en la capital, Santa Elena), tanto este sábado como el domingo de 9.00 a 21.00 horas Este horario se mantiene asimismo durante los siguientes fines de semana, en concreto los viernes por la tarde (de 15.00 a 21.00 horas), y los sábados y domingos de 9.00 a 21.00 horas.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado -la población diana, es decir, la más vulnerable o con patologías previas- a vacunarse frente a la gripe o el Covid 19 antes de que se incrementen las correspondientes ondas epidémicas.

Castilla y León ya ha superado el umbral epidémico, si bien todavía no ha llegado el pico de la oleada de gripe, que suele producirse a partir de enero, si bien la llegada del frío, como está ocurriendo ahora, puede adelantar lo más crudo de la epidemia a fechas más cercanas. El incremento de infecciones se está produciendo sobre todo en niños entre 5 y 14 años, aunque también se ha observado un incremento de infecciones respiratorias en las personas mayores de 75 años.

Por ello, la Consejería de Sanidad ha habilitado ya la posibilidad de vacunación también los fines de semana. Cabe recordar que, de lunes a viernes en horario de mañana, se puede seguir solicitando en el centro de salud correspondiente, y los profesionales podrán hacerlo en su centro de trabajo.

El pasado 14 de octubre comenzó en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 en todos los grupos de población en los que está recomendada, y dos semanas antes lo hizo con las personas institucionalizadas (residencias) y otros grupos de población priorizados, como los niños entre 6 meses a 8 años (inclusive) y las mujeres embarazadas.

Prevención

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria como la gripe, así como sus complicaciones. Además de la vacunación, se recomiendan las siguientes medidas de prevención: