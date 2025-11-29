Las 10 claves que nos deja el VII Congreso Internacional Silver Economy de Zamora
Zamora se afianza como territorio líder para desarrollar y testar soluciones innovadoras
El VII Congreso Silver Economy de Zamora ha cerrado este sábado tres intensas jornadas en las que la provincia se ha afianzado como territorio pionero y laboratorio de referencia en innovación para el envejecimiento activo, la longevidad y los cuidados del futuro. Expertos nacionales e internacionales, instituciones, empresas, universidades y ciudadanía han podido conocer los últimos avances tecnológicos, científicos y sociales que marcarán las próximas décadas.
Simposio internacional, organizado por la Diputación de Zamora, del que se pueden extraer diez conclusiones clave. Diez aprendizajes esenciales e ideas para seguir trabajando en la silver economy, la llamada economía plateada, tal y como han expuesto los participantes.
- Zamora, referente europeo en longevidad e innovación. La provincia de Zamora se afianza como territorio líder para desarrollar y testar soluciones innovadoras en cuidados, bienestar y envejecimiento activo, convirtiéndose en un ejemplo de proyección internacional.
- Transformación tecnológica al servicio de la autonomía. La robótica, la domótica, la inteligencia artificial y la vivienda inteligente, junto con otras experiencias expuestas en el Congreso, están revolucionando la vida en el hogar y aportando soluciones eficaces para mejorar la seguridad, accesibilidad y autonomía. No obstante, los expertos señalan que es necesario siempre el factor humano para garantizar la eficacia de estas propuestas.
- El talento sénior, una ventaja competitiva. El Congreso reivindica el papel activo de las personas mayores de 50 años como consumidores, trabajadores y emprendedores, y reclama la eliminación de prejuicios y del edadismo para aprovechar su experiencia y talento. Asimismo, se incide en la necesidad de introducir apoyos y coberturas específicas al mayor en temas relacionados con la tecnología, la ciberseguridad, etc., haciendo hincapié en la lucha contra la soledad no deseada.
- La salud como eje central de la longevidad. Programas deportivos y actividades de prevención mostraron evidencias claras de mejora en la salud física, cognitiva, emocional y social, reforzando la importancia del envejecimiento activo. El deporte ancla la calidad de vida de la población.
- Avances científicos para mejorar la calidad de vida. Investigadores presentaron hallazgos relevantes en neurociencia, tecnologías de monitorización, IA aplicada a cuidados personalizados, terapias no farmacológicas y diseño accesible. Estas investigaciones confirman que la ciencia permite aumentar la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores de 50 años.
- Impulso a la investigación y a los modelos de Cuarta Hélice. El Congreso hizo un llamamiento a reforzar la colaboración entre administración, empresas, universidades y ciudadanía. La Diputación de Zamora destaca por liderar este modelo a través de la "Estrategia Silver Economy", promoviendo entornos de innovación abierta.
- Alianzas internacionales para modelos sostenibles de atención. Se destacó la relevancia de cooperar con otros países. Se analizaron experiencias de México, Corea, Japón y la Unión Europea. El modelo japonés sobresale por sus políticas contra la soledad no deseada y el uso avanzado de tecnologías, constituyendo un ejemplo transferible a otros territorios.
- Medios de comunicación frente al edadismo. Periodistas y expertos coincidieron en la necesidad de impulsar modelos éticos de comunicación, dar voz a las personas mayores y combatir estereotipos y narrativas que no representan la realidad de este colectivo.
- La Silver Economy como herramienta contra la despoblación. El Congreso concluye que la Silver Economy genera empleo, dinamiza el tejido productivo, impulsa la innovación y abre nuevas oportunidades en el medio rural, posicionando a Zamora como un referente nacional e internacional en longevidad sostenible.
- Una visión de futuro compartida. El VII Congreso Silver Economy demuestra que el envejecimiento, acompañado de ciencia, tecnología, emprendimiento y políticas públicas coordinadas, puede convertirse en un motor de bienestar social y desarrollo económico. Zamora reafirma así su liderazgo en la construcción de un modelo sólido, humano y sostenible para afrontar los retos y oportunidades de la longevidad del siglo XXI.
"Es hora de pasar de la teoría a la práctica", subrayó en el final del congreso, el catedrático Florencio Vicente Castro.
