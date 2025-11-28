Zamora celebra la Semana de la Diversidad Funcional

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado esta mañana las actividades de la Semana Internacional de la Diversidad Funcional, que se celebrará desde el domingo 30 de noviembre al viernes 5 de diciembre, con la colaboración de la Asociación Síndrome de Down, ONCE, Esclerosis Múltiple Zamora, Fundación Intras, Asociación Sociocultural Peromato, Asociación Salud Mental Zamora, Fundación Personas, Comité Ciudadano Antisida de Zamora, Sanagua-Aspace Zamora, Alaza (laringectomizados), Cruz Roja, Asociación de Personas Sordas de Zamora, Autismo Zamora, Zamora TEA, Azadahi, Asociación Diabéticos Zamora, Junta de Castilla y León y Fundación Caja Rural.

Programa

En la presentación han estado representantes de distintas asociaciones de discapacidad, y han tomado la palabra la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, la técnico municipal Susana Santiago, Laura Huertos, en representación de la Fundación Caja Rural, Andrés Campos, de Esclerosis Múltiple y Luis Güete, de Cruz Roja,

Las actividades comienzan este domingo 30 de noviembre a las 18.30 horas con el Concierto Música sin Barreras, un festival de diversidad musical, que contará con intérpretes en lengua de signos organizado por la Asociación Cultural Peromato.

El lunes 1, se celebrará un video fórum en el Museo Etnográfico a las 18.00 horas, organizado por el Comité Ciudadano Antisida, donde se proyectará el corto “Piruletas”.

El martes 2, desde las 18.00 horas a las 20.00 horas, tendrá lugar el podcast Mucho Cuzeo, que tratará sobre la diversidad funcional en La Alhóndiga.

Y el miércoles 3 de diciembre, Día Internacional de la Diversidad Funcional, se empezará a las 10.30 horas con la lectura del manifiesto, interpretado en lengua de signos, y se podrá ver los trabajos de las distintas entidades y asociaciones en la Alhóndiga.

Por la tarde, en el Centro Sociocultural Peromato, tendrá lugar la inauguración de la exposición y entrega de premios Concurso de dibujo "Un Mundo Diverso a las 17.30 horas. Esta exposición estará abierta para visitarla desde el día 1 al día 5 de diciembre en el Centro Sociocultural Peromato, en horario de 9:00 horas a 20:00 horas.

La realidad de la diversidad funcional

Auxi Fernández ha reconocido que “una de las cosas que más me producen satisfacción en el trabajo que llevo realizando en la concejalía de Servicios Sociales, es el haber trabajado y el estar trabajando en alianza con las organizaciones que trabajan en el ámbito de la diversidad funcional”.

Por su parte, Laura Huertos ha agradecido el trabajo que requiere organizar las diferentes actividades y gracias por “visibilizar una vez más el trabajo incansable que se realizan desde todas las asociaciones que forman parte de esta semana”.

Por último, tanto Andrés Campos, presidente de la Asociación Esclerosis Múltiple Zamora, como Luis Güete, responsable del programa de personas mayores con discapacidad y cuidadores de Cruz Roja, han animado a toda la ciudadanía a que se acerquen a La Alhóndiga el miércoles 3 de diciembre para conocer la labor que realizan todas las asociaciones que colaboran.