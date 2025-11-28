Tres alumnos de los programas de formación y empleo de Zamora encuentran trabajo antes de recoger el diploma

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, acompañado por la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, y el gerente del Ecyl en Zamora, Efrén Fernández, han entregado los diplomas y certificados de profesionalidad a los 32 alumnos de los dos programas mixtos de formación y empleo denominados Rehabilita y Pasad, sobre carpintería metálica (fabricación mecánica y operaciones auxiliares) y ayuda a domicilio, este último con tres alumnas que ya han encontrado trabajo antes incluso del acto de clausura.

En el primer caso, los alumnos además de formarse se han encargado de renovar las ventanas de la Ciudad Deportiva para adaptarlas a los nuevos requerimientos después de varias décadas de vida de la instalación.

"El Ayuntamiento siempre intenta acceder al máximo de los programas mixtos que se convocan por parte de la Junta de Castilla y León, y en este caso eran dos, el año pasado fueron tres. El año que viene vamos a pedir también todos los que nos puedan adjudicar, porque son programas muy interesantes, porque los alumnos cobran un salario, y además se forman en actividades que nosotros creemos que tienen una salida laboral muy, muy buena. Han sido programas de nueve meses, son 16 alumnos, son tres profesores".

En cada uno de los programas la Junta de Castilla y León ha puesto 344.222 euros, y el Ayuntamiento cien mil euros para los materiales, en el caso de la carpintería metálica y seis mil en la ayuda a domicilio. Es diferente, porque en el caso de la carpintería metálica de la ciudad deportiva ha puesto 100.000 euros, que es el coste de todo el material que tiene que aportar el municipio para hacer las prácticas de los alumnos, y en el caso de ayuda a domicilio el Pasad ha puesto 6.000 euros.

Una alumna muestra su alegría por la obtención del certificado. / Alba Prieto / LZA

El sector de la ayuda a domicilio va en aumento debido al continuo aumento de usuarios y presupuestos. "De los 300 usuarios que teníamos en el año 2015 estamos ya en los mil", dijo el alcalde, mientras que la inversión de la Junta ha pasado de un millón a seis. "Eso se traduce en más puestos de trabajo, más horas que se contratan con la empresa y más oportunidades que tienen estos alumnos que han hecho estas prácticas de poder entrar en el empleo público, como es en el caso de ayuda a domicilio que gestiona el Ayuntamiento, o en otras empresas privadas que también se dedican a los cuidados de las personas mayores, algo que es fundamental en nuestra ciudad".

Para el próximo año "vamos a pedir también estos dos programas de formación y empleo como mínimo, salvo que tengamos oportunidad de alguno más, ya se han pedido estos dos por valor entre los dos, el Pasad y el Rehabilita, de 515.607 euros, eso es lo que hemos pedido hasta el momento". Efrén Fernández agradeció el interés del Ayuntamiento por este tipo de programas, y de hecho el Pasad va ya por su décima edición y el Rehabilita por la cuarta.

En el caso de la carpintería metálica el año que viene el Ayuntamiento aportará 106.000 euros para cambiar las ventanas en las escuelas municipales infantiles de Valorio y Pablo Montesinos.

Auxi Fernández destacó la importancia de estos programas que se llevan a cabo en coordinación con la Junta de Castilla y León, ya que benefician al propio Ayuntamiento, por las obras que se realizan gracias a ellos, y a los alumnos, que, como apuntó también el gerente del Ecyl, disponen de un certificado profesional que les ayudará a buscar una salida laboral. En este sentido Fernández recordó a los alumnos que en el Ecyl tienen las puertas abiertas y la existencia de ayudas tanto a la contratación como al autoempleo, se deciden a montar algo por su cuenta.

"Somos conscientes del trabajo que se realiza por parte de los técnicos que llevan estos programas y también de los alumnos que hacen un esfuerzo. No solamente se forman en cuestiones técnicas, sino que se forman también en habilidades sociales y se convierten muchas veces estos programas en redes de ayuda para situaciones a veces vulnerables", apuntó la concejala.

Y es que "el paro no es solamente un problema económico, sino que es un problema que afecta a toda la vida de las personas y, a veces, estos programas no solo son una vía de encuentro de un trabajo, sino también de una red social que les permite salir de situaciones difíciles".