De la plaza de San Ildefonso a la Catedral: recorriendo la Rúa de los Notarios en Zamora

La Rúa de los Notarios, en pleno corazón del casco antiguo de Zamora, ha sido testigo del paso del tiempo y de la historia de la ciudad. El recorrido por esta calle es imprescindible para quienes quieren conocer el alma histórica de la ciudad. Su nombre recuerda al gremio de notarios que durante la Edad Media habitaban la zona, desempeñando un papel esencial en la vida administrativa y judicial de la región. Esta vía empedrada conserva la memoria de siglos de acontecimientos históricos.

El recorrido por esta rúa conecta dos plazas fundamentales: la Plaza de San Ildefonso y la Plaza de la Catedral, en un trayecto peatonal de unos 350 metros. La caminata comienza en la Plaza de San Ildefonso, donde se alza la iglesia románica de San Ildefonso, edificada en el siglo XII. Su arquitectura y los detalles ornamentales convierten a este templo en un referente artístico y un punto de interés para quienes aprecian el patrimonio histórico de Zamora.

En el acceso a la calle de la Rúa de los Notarios está la emblemática escultura de Herminio Ramos, cronista oficial de Zamora, inaugurada en octubre de 2009 en el número 1 de la calle, y considerada una de las obras más fotografiadas de la ciudad.

A lo largo de la calle se encuentran inmuebles que reflejan un pasado de esplendor arquitectónico del que quedan algunos vestigios. En esta vía se encuentra el antiguo convento de las Concepcionistas, fundado en 1868 cuando las religiosas decidieron abandonar el convento de Santa Clara para mantener la independencia de su comunidad. El convento se estableció en un edificio adaptado a partir de casas preexistentes, un ejemplo de la reutilización de espacios para fines religiosos. Con tal finalidad adquirieron y adecuaron un inmueble del duque de Goz en la rúa de los Notarios, frente a la "Casa de los Siete Balcones". Así lo explica el arquitecto Daniel López Bragado en "Domus communitas. Análisis gráfico de las sedes de las comunidades religiosas fundadas entre los siglos XII-XVIII en la ciudad de Zamora" quien recoge que se fundó sobre "unas casas de Gonzalo de Valencia". En 2024, el Obispado de Zamora se desprende de este convento, marcando un cambio significativo en su historia.

Entre los edificios civiles de esta rúa sobresale la antigua Casa de los Cánovas, reedificada en el último tercio del siglo XIX por José Cánovas del Castillo y Varona. La fachada se caracteriza por esgrafiados con motivos circulares y la cruz de la orden de San Juan de Jerusalén, así como el escudo de los Fernández Alfonso. Más tarde, el filósofo Agustín García Calvo adquirió la casa y, con el proyecto de Francisco Somoza, reestructuró el interior en torno a un patio cuadrado excéntrico.

La Rúa de los Notarios albergó otros vestigios ya desaparecidos, como el Palacio del Marqués de Villamar, demolido en 1890, cuyos elementos decorativos fueron reutilizados en el Monasterio de la Purísima Concepción.

En el recorrido por esta calle, aún se observan restos de una pintura que durante años sorprendía al visitante en su trayecto peatonal, en el número 15. Allí se plasmó el soneto 126 de Lope de Vega hablando sobre el amor y de él quedan aún algunos trazos que son ya casi imperceptibles para el caminante.