Los Reyes Magos han llegado ya a Zamora para adornar una rotonda con su presencia

Todavía queda más de un mes para que los Reyes Magos llenen de ilusión las casas de los niños zamoranos y de toda España. Una jornada que, ante todo, es especial para el disfrute de los más pequeños de la casa, que ese día estrenan sus juguetes y otros regalos con una sonrisa de oreja a oreja. Aun así, parece que la Navidad ya ha llegado a Zamora, como demostrarán el Ayuntamiento de la capital y Caja Rural esta tarde con el encendido de sus alumbrados navideños. Unas horas antes, los habitantes capitalinos se han despertado con otra sorpresa: la llegada de Sus Majestades de Oriente a la margen derecha del río Duero.

La novedad ha sido mayúscula en la rotonda junto a Los Pelambres, a la entrada de San Frontis, donde esta mañana han aparecido las figuras de Melchor, Gaspar y Baltasar acompañados de sus respectivos camellos. Una imagen algo inusual cuando Zamora todavía no ha entrado ni siquiera en el mes de noviembre, pero que hará las delicias de todos los niños de Zamora y, en especial, de los que paseen por esta orilla de las aguas que separan Zamora. Una zona idílica incluso en estas épocas frías del año, desde donde se puede disfrutar de una hermosa panorámica de la ciudad con la Catedral de Zamora, las aceñas de Olivares o los restos del Puente Viejo.

Encendido navideño

Quédate con esta hora: a partir de las seis de la tarde en la Plaza Mayor, si bien será a las 18.30 en punto cuando prendan las luces. El programa en la Plaza Mayor incluye un magosto organizado por la Asociación Etnográfica Don Sancho además de una actuación de la banda de gaitas Lume de Biquiera con la que arrancará el II Encuentro Invernal de Gaitas “Abrigaita". Y todo, bien explicado por el propio concejal David Gago en sus redes sociales. A las 20.30 horas, un año más Caja Rural levantará el telón de su “Plaza de los Sueños”, espacio que cada año regala a zamoranos y forasteros un pequeño rincón de magia. Autoridades locales y provinciales acompañarán el momento junto al DJ zamorano Alefrán, que pondrá la banda sonora a un encendido que se prevé emocionante.