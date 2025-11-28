"Por fin interpreto a un galán cómico, tenía muchas ganas de serlo"

El popular cómico y guionista Joaquín Reyes encabeza el elenco de la comedia «La verdad» que se representa el sábado, día 29 de noviembre, en el Teatro Principal de Zamora.

Después de "La Paz", su debut en el teatro, interpreta "La Verdad". Lo primero era una adaptación de un clásico y ahora se atreve con una comedia.

Después de hacer "La Paz" de Aristófanes, una revisión a cargo de Francisco Nieva para Mérida, me sugieren la oportunidad de protagonizar esta obra de Florian Zeller, dirigida por Juan Carlos Fisher. Ha sido una cuestión de azar. Nunca pensé que me fuera a dedicar al teatro.

¿Y qué tiene de especial el teatro para que regrese a él?

Hablan del veneno del teatro, pero... realmente es increíble la energía que se crea con el público. Además, es el propio proceso de preparación. Los ensayos suponen trabajar de otra manera totalmente distinta a la que estaba acostumbrado. Tengo tablas sobre los escenarios, pero no vengo de una formación de actor. Había hecho muchos sketches, monólogos, muchas cosas en tele y en cine, pero nunca había hecho teatro y me gustó mucho.

Actúa en Zamora con una comedia, género que ha hecho, lo que puede conllevar ciertos "vicios".

Cuando decidí dar el paso, opté por despojarme de todos mis vicios a la hora de trabajar. Opté por explorar este camino con un compromiso total y como un aprendizaje.

¿Cómo ha preparado el papel de Miguel?

Miguel es un mentiroso, pero, dentro de su lógica, él miente para no hacer sufrir a la gente. Es de estos personajes que tienen muchas aristas y que para interpretar son un regalo. Antes había una categoría que era el galán cómico en teatro y cine, donde estaban peleando Fernando Fernán Gómez o Arturo Fernández y por fin, ya soy galán cómico, que tenía muchas ganas de serlo.

¿Qué ha sido lo más difícil de dar forma?

Aunque parezca una cosa un poco prosaica, lo más difícil es trabajar el texto, aprendértelo porque hay mucho texto y, sobre todo, hacer que esas frases tengan un poso. Además, el texto de esta obra tiene que ser más bien realista. La memoria que suelo trabajar es la memoria a corto plazo y aquí no, aquí el texto tiene que estar muy trabajado y se trabaja otro tipo de memoria, pero... controlado y por ahora no me he quedado en blanco (risas).

Es una de las cosas que tiene el directo y, después de todo, lo importante es saber salir del paso...

Efectivamente eso puede pasar, de hecho, a mí en Mérida me sucedió. Me quedé en blanco y de ahí salí como pude. La gente no lo suele notar, pero son situaciones en las que te dices ¡tierra trágame! Es uno de los encantos del teatro, que está sucediendo aquí y ahora y no se puede cortar y no hay marcha atrás.

¿Qué va a ver quien vaya al Teatro Principal?

Se va a encontrar con una comedia con muchos giros, una obra que plantea una cuestión bastante actual, qué es la verdad, qué es la mentira, para qué se utiliza la mentira, por qué mentimos... La mentira no se puede despojar de la motivación y de un objetivo. No son iguales todas las mentiras, todos nos manejamos con mentirijillas piadosas y también hay otras mentiras que están hechas para hacer daño e incluso la verdad también es algo que muchas veces roza con la mala educación. Analizamos cómo la mentira funciona como lubricante social.

Actualmente parece que el filo entre la verdad y la mentira resulta muy fino y, a veces, se puede caer hacia un lado u otro con facilidad.

Sí porque ahora que vivimos en esto de la verdad alternativa y de la posverdad, la verdad es la verdad. Parece que hay gente que miente deliberadamente y miente para sacar provecho. Y luego también no es igual mentir que no decir la verdad, no es igual mentir que ocultar. Parece que todos tenemos claro estos conceptos, pero tienen muchísimas zonas grises.

¿Se ha cuestionado hasta que una mentira puede ser aceptable?

Sí, claro. En esta obra, que es una narración sentimental, hay una infidelidad de fondo. Mi personaje como decía antes miente para no hacer sufrir y tiene lógica su razonamiento, pero sí, a mí me plantea muchas dudas y eso es una de las cosas buenas de esta obra, que la gente se va pensando a casa, no hay más preguntas que certezas.

Están en plena gira de "La verdad".

Este fin de semana actuamos en Miranda de Ebro y Zamora y giramos hasta enero que llegamos a Madrid. En el teatro se trabaja muchísimo, estás de miércoles a domingo actuando, y hay una cosa muy bonita que es que las obras crecen y mejoran conforme las vas haciendo.