Guía completa sobre el encendido de luces de Navidad en Zamora

La Navidad comienza a latir este viernes en Zamora con una de esas citas que ya forman parte del paisaje navideño de la ciudad: el tradicional encendido de luces. Tras varias semanas de instalación de arcos, carteles y árboles, la ciudad emprende la cuenta atrás para vestirse de luz. Este año, Zamora da la bienvenida a la Navidad con un despliegue que aspira no solo a iluminar calles, sino también a encender emociones a través de doce kilómetros de iluminación LED con tres puntos selfie, las ya icónicas letras luminosas de “Zamora” en la Plaza Mayor, el ángel que vela desde la Catedral y el gran árbol de luz que ya brilla frente al Ayuntamiento. Un auténtico universo de brillo compuesto por 200.000 puntos de luz repartidos entre el centro y los barrios, para que ningún rincón de la ciudad quede al margen de la magia.

Horarios

Quédate con esta hora: a partir de las seis de la tarde en la Plaza Mayor, si bien será a las 18.30 en punto cuando prendan las luces.

El programa en la Plaza Mayor incluye un magosto organizado por la Asociación Etnográfica Don Sancho además de una actuación de la banda de gaitas Lume de Biquiera con la que arrancará el II Encuentro Invernal de Gaitas “Abrigaita". Te lo cuenta todo el propio concejal David Gago en sus redes sociales.

La Plaza de los Sueños

A las 20.30 horas, un año más Caja Rural levantará el telón de su “Plaza de los Sueños”, un espacio que cada año regala a zamoranos y visitantes un pequeño rincón de magia. Autoridades locales y provinciales acompañarán el momento, mientras el DJ zamorano Alefrán pondrá banda sonora a un encendido que promete emocionar a más de uno en la Plaza de La Marina.

Este año, la instalación llega aún más ambiciosa: más de tres kilómetros de luces LED envolverán el recinto y conducirán al gran símbolo de la propuesta, una esfera tridimensional de doce metros donde se proyectará un videowall de siete minutos que aspira a sorprender, conmover y hacer que pequeños y mayores levanten la vista con la ilusión intacta.

Niños y adultos compartirán actividades, encuentros y momentos especiales, acompañados por Espy, los elfos de Papá Noel y los pajes de los Reyes Magos, siempre dispuestos a arrancar sonrisas. No faltarán tampoco los imprescindibles de estas fechas: el buzón donde depositar deseos en forma de carta y el querido Jumpy infantil, que cada año se convierte en el latido alegre que marca la Navidad de los más pequeños.

Programa de actividades en la Plaza de los Sueños (Caja Rural de Zamora)