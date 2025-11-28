La delgada línea entre la sobreprotección y la autoridad, a debate en Zamora

Ni niños burbuja ni autoridad excesiva. El equilibrio en la crianza es el tema de fondo que abordará este viernes en Zamora el director del colegio Montessori de Salamanca, Fernando Sopeña, que departirá sobre cómo afectan los modelos actuales de crianza al desarrollo de los niños así como las herramientas que pueden utilizar los progenitores para educar desde la serenidad, el acompañamiento y el respeto, sin caer en excesos que limiten su autonomía.

Cartel con todos los datos de la ponencia. / Cedido

La ponencia tendrán lugar a las 19 horas en el salón de actos de Caja Rural, en la calle Condes de Alba y Aliste, número 2. Es gratuita y abierta a todo el público hasta completar aforo con el objetivo de fomentar un diálogo cercano sobre los desafíos y oportunidades de la educación en la sociedad actual.

El encuentro está organizado por el AMPA del Colegio Divina Providencia–Siervas de San José.