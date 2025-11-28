La delgada línea entre la sobreprotección y la autoridad, a debate en Zamora
El director del colegio Montessori de Salamanca, Fernando Sopeña, ofrece este viernes una ponencia sobre los modelos actuales de crianza: consulta aquí hora y lugar
T. S.
Ni niños burbuja ni autoridad excesiva. El equilibrio en la crianza es el tema de fondo que abordará este viernes en Zamora el director del colegio Montessori de Salamanca, Fernando Sopeña, que departirá sobre cómo afectan los modelos actuales de crianza al desarrollo de los niños así como las herramientas que pueden utilizar los progenitores para educar desde la serenidad, el acompañamiento y el respeto, sin caer en excesos que limiten su autonomía.
La ponencia tendrán lugar a las 19 horas en el salón de actos de Caja Rural, en la calle Condes de Alba y Aliste, número 2. Es gratuita y abierta a todo el público hasta completar aforo con el objetivo de fomentar un diálogo cercano sobre los desafíos y oportunidades de la educación en la sociedad actual.
El encuentro está organizado por el AMPA del Colegio Divina Providencia–Siervas de San José.
- El alcalde de un pueblo de Zamora se enfrenta a 15 años por beneficiar a su nuera
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- El papa León XIV nombra nuevo obispo en Zamora
- Este es el mejor alimento de Zamora que está tan de moda
- Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora
- Ocho bomberos más en Zamora: 'No perdáis la ilusión de prestar ayuda al ciudadano
- Guarido, el alcalde que menos cobra de España: 'La gente es muy sensible a esas cuestiones