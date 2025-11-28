El cordero zamorano conquista la Gran Manzana: lechazo de la tierra en el restaurante de José Andrés en Nueva York

La empresa Moralejo Selección, con instalaciones en Arcenillas y Coreses, lleva el nombre de Zamora a más de cuarenta países a los que exporta sus productos de ovino, con los diferentes cortes del cordero zamorano que viajan por medio mundo.

A esas ventas en el exterior ha añadido recientemente un mercado que se le resistía a los hermanos Oliveira Moralejo, pero que, al fin, tras entre cinco y seis años de trámites para poder exportar, ha logrado acceder a él, y además lo ha hecho por la puerta grande.

Según se ha puesto de relieve en la visita que ha realizado este viernes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a las instalaciones de Moralejo Selección, la empresa zamorana comenzó el pasado mes de julio a llevar su cordero, en diferentes formatos y cortes, a Estados Unidos.

Desde entonces, en apenas cinco meses, ya ha exportado unos 20.000 kilos de producto. Eso ha permitido, por ejemplo, que el lechazo zamorano conquiste la Gran Manzana y lo haga de la mano del prestigioso chef José Andrés. Al respecto, uno de responsables de la empresa, Enrique Oliveira, ha explicado el pasado mes de julio empezaron a hacer los primeros envíos a Estados Unidos y ya van 20 toneladas de cordero. "Ya por fin" el lechazo zamorano de Moralejo Selección se puede degustar en Nueva York, en el restaurante de José Andrés, algo que es "un hito importante", ha resaltado Oliveira.

Lechazo de asado fácil. / Cedida

Otro país importante en cuanto a exportaciones es Israel, aunque en ese caso con la guerra se están atravesando dos años de dificultades, pese a que se trataba de un mercado que daba mucho empleo y mucho trabajo.

En cuanto a las nuevas líneas que Moralejo Selección va a sacar al mercado, la industria cárnica tiene previsto comenzar a comercializar próximamente un kebab de lechazo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha visitado este viernes las instalaciones de Moralejo Selección, ha reconocido el esfuerzo de la empresa zamorana por la innovación, su apuesta por la calidad y por hacer productos "con mimo" pensando en el consumidor final, así como su "capacidad de abrir nuevos mercados", como ha hecho con el sacrificio de lechazos tanto por el rito kosher judío como el halal musulmán. Además, la industria zamorana sabe aprovechar "todas las edades" del ovino y ha expandido "con éxito" a base de acudir a ferias internacionales para abrir nuevos mercados.

De esta forma, Moralejo ha hecho que la calidad del ovino que pasta en el medio rural zamorano se aprecie en medio mundo. No en vano, su lema es: "desde Zamora a la mesa de todo el mundo".